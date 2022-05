Niemand sprak over het broertje dat overleed vlak na zijn geboorte, maar nu heeft hij een naam: Peter

De huisarts belde niet eens een ambulance toen zijn broertje werd geboren, maar een taxi. Hij kwam als cycloop ter wereld, met maar een oog. Een monsterlijke zeldzaamheid die zo snel mogelijk weggestopt moest worden. De huisarts liet de ouders van Jelte Krijnsen alleen. ,,Pas de volgende ochtend kwam de huisarts terug. Dat moet een vreselijke nacht zijn geweest.’’



Jelte Krijnsen - hij is 45 en woont in Oosterbeek - ontdekte per toeval dat hij in 1979 een broertje had gekregen toen hij een foto in een la van het dressoir in de woonkamer vond. Erbij lag een brief met moeilijke woorden als cyclopie en chromosomenafwijking. ‘Wie is dit?’ ‘Je broertje’, zei zijn moeder. ‘Het was maar goed dat hij niet is blijven leven, want dan zou het een kasplantje zijn geweest.’ En daarmee was het onderwerp afgesloten.