Niemand was verkeersdeelnemer, dus iedereen had hem stevig geraakt

Oorlog Oekraïne LIVE | Kiev: ‘Gaan door met bevrijding ongeacht uitkomst schijnrefe­ren­da en eventuele annexatie’

In de bezette delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja worden referenda gehouden over de vraag of burgers vinden dat hun regio zich bij Rusland moet aansluiten. Dat gebeurt volgens de Russische persbureaus TASS en Interfax tussen 23 en 27 september. Oekraïne gaat volgens minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba door met het bevrijden van het land, ongeacht de uitkomst van de ‘schijnreferenda’ en een eventuele Russische annexatie. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

