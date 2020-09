Niet eerlijk als vijftien gemeenten strengere maatregelen krijgen als alleen in Nijmegen een grote uitbraak is

Uitspraak doortrek­ken A15 en verbreden A12 kan nog even duren: ‘Dit is een complexe zaak’

21 september DEN HAAG / ZEVENAAR - Het is een complexe zaak, met veel technisch ingewikkelde dingen. Daarom kan het volgens een woordvoerster van de Raad van State nog even duren voordat de uitspraak over ViA15 er is. Die werd deze week verwacht.