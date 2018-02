'Niet slapen in de cabine? We hebben geen keus'

Wie je het ook vraagt, geld is het grootste struikelblok. Een Roemeense chauffeur mag blij zijn als hij 1.800 euro per maand krijgt. Een groot deel daarvan gaat naar de veelal straatarme familie in Roemenië. ,,Als slapen in mijn cabine verboden is, dan moet de baas een plek regelen waar ik wel kan slapen’’, bast Costica. ,,Zie je mij al met die grote combinatie naar een stad rijden voor een hotel? Of moet ik mijn truck hier achterlaten en over de snelweg naar een hotel lopen?’’



De 48-jarige Fane, ook uit Roemenië, vertelt mistroostig over het leven aan de rand van de snelweg. ,,Wij leven hier en dat valt niet mee. Het is nu koud, probeer maar eens aan water te komen om je kleren te wassen. Die vrouw van het tankstation wil het mij niet geven, ik moet het maar van haar kopen. In Nederland slapen mensen op water, maar voor ons is het verboden.’’