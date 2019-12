Niet wanhopen is ook een grote menselijke uitdaging

Nu 2020 over een paar dagen wordt ingeluid, heb ik een aantal wensen voor het nieuwe jaar. De vraag is of die wensen gaan uitkomen, maar soms is het niet erg op het mooie te hopen. Niet wanhopen is immers ook een grote menselijke uitdaging. De hoop niet opgeven, of dat nu gaat over al die conflicten en oorlogen in de wereld, of de aftakeling van de aarde, armoede, onrecht...