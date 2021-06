Niet zeuren, gewoon gebruiken die Gouden Koets

Woede bij eigenaren woonboten om liggeldta­rie­ven: ‘Schofteri­ge verhoging die niemand uit kan leggen’

15 juni Afgelopen weken maakten honderden Amsterdamse woonbooteigenaren bezwaar tegen de precariotarieven voor 2021. In vergelijking met twee jaar geleden is de liggeldbelasting zo goed als verdubbeld. Ongehoord, vinden de bootbewoners. ‘Het is een schofterige verhoging die niemand uit kan leggen.’