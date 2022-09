Niets was wat het leek in huize Zwaluwenburg op de Veluwe: een psychiatrische kliniek én dekmantel

Dat was in de Tweede Wereldoorlog wel anders, weet Richard de Nooy (57). Vrouwen deden zelfmoordpogingen door van het dak te springen of ontsmettingsmiddel te drinken, zaten opgesloten in paardenstallen die dienstdeden als isoleercellen, werden hardhandig afgeboend in badkuipen met ijskoud water ter ‘genezing’. Het was een kliniek voor welgestelde vrouwen met een psychiatrische aandoening, maar ook een opvangplek voor meisjes die in ongenade waren gevallen – ongewenst zwanger of te losbandig.