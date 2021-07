Nieuw gemist? Acht medailles op recorddag voor Nederland, en iedereen hield van vermoorde zeehondje Kostis

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 28 juli.

EILAND ROUWT OM ZEEHOND Inwoners van een klein Grieks eiland zijn verdrietig, maar bovenal woedend nadat een speervisser zeehond Kostis opzettelijk heeft gedood. Het dier was hun mascotte geworden, waar ze allemaal van zijn gaan houden.

HET REGENT MEDAILLES Het was miserie in het kwadraat bij TeamNL, maar op dag vijf werd het chagrijn verdreven. Op Nederlands succesvolste olympische dag ooit, is de Hollandse oogst op stoom gekomen in olympisch Japan. ,,Hopelijk gaat het vanaf nu over medailles, in plaats van besmettingen.”

Volledig scherm Dag 5 van de Olympische Spelen in Tokio gaat voor Nederland de geschiedenisboeken in als de meest succesvolle ooit. © AFP

FILMERS VAN AANSLAG De politie houdt er sterk rekening mee dat in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam twee mannen klaar stonden om het lichaam van Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten. Dat zeggen goed ingevoerde bronnen rondom het onderzoek tegen deze nieuwssite.

WIJKBEWONERS REGELEN HET ZELF WEL Het mag natuurlijk niet, zelf verkeersborden plaatsen. Bewoners van het Waterfront in Harderwijk deden het toch. Om de snelheid van auto’s in de woonstraten terug te dringen, voor de veiligheid van hun kinderen. ,,We zijn er al vijf jaar over bezig met de gemeente.’’

Volledig scherm De straat in Harderwijk waar de bewoners met een pop zoals hier op de foto, proberen bestuurders te laten afremmen. © Ruben Schipper Fotografie

GRENSCONTROLE OP DE TERUGWEG? Wie vanaf zondag 8 augustus de grens oversteekt en weer terug naar Nederland gaat, loopt kans te stuiten op een controle door de marechaussee. En de boete als je coronapapieren niet in orde zijn? 95 euro. Acht vragen over deze nieuwe maatregel.

IN SLAAP VALLEN VOOR JE SCHERM Zelf was het Gennepse SP-raadslid amper te zien vanachter haar beeldscherm tijdens de laatste digitale raadsvergadering voor de vakantie. Haar kat, met op de achtergrond een boekenkast, des te meer aldus haar fractievoorzitter. Reden: haar baasje was volgens de partij in slaap gevallen.

Volledig scherm Deelnemers aan de digitale raadsvergadering van Gennep vorige week. Rechts de boekenkast van het SP-raadslid. © eigen foto

ONS ROMEINSE RIJK Minder zichtbaar dan de Taj Mahal of zelfs de molens bij Kinderdijk, maar vanaf dinsdag is ook de Nederlandse Limes (de noordgrens van het Romeinse Rijk) werelderfgoed. Een eretitel, vindt de Utrechtse archeoloog Erik Graafstal. ,,Maar het wordt hier nooit zo druk als in Giethoorn.’’

HELPENDE HAND Kunstenares Marjo Mommersteeg (80) kwam dinsdag voor een hele fijne verrassing te staan. Toen zij ‘s ochtends terugkwam van haar tennisuurtje, bleek de heg van haar tuin plotseling voor een groot deel gesnoeid. Gedaan door een wildvreemde, met daarbij een briefje: ‘Ik kom later terug hoor!’

Volledig scherm Het briefje en de gesnoeide heg. © Marjo Mommersteeg