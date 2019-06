Nieuw grof geschut voor Defensie op de Veluwe dankzij miljoeneninvestering

Een aantal hoge legerofficieren verzamelt zich in het opleidingsgebouw van Legerplaats Oldebroek op de Veluwe. Geen grote ceremonie, hordes journalisten en camera’s. Soberheid blijft belangrijk, erkent Kolonel Blaas. Een exclusief kijkje achter de schermen. Koffie en taart zijn aangerukt en over en weer worden grapjes gemaakt. Er heerst jubelstemming. De voertaal is Engels, want er is deze ochtend hoog bezoek van een Israëlische afgevaardigde van de leverancier van het Joint Fires and Effects Training System (JFETS).