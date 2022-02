Nieuw op onze site: de tv-gids

Video Politie onderzoekt mogelijke schietpar­tij in Oss, buurtbewo­ner op bureau verhoord voor informatie

OSS - Na de melding van een mogelijke schietpartij in Oss is een bewoner van de Doctor Hoebenstraat met agenten mee naar het politiebureau gegaan voor verhoor. Volgens de politie is het onduidelijk wat er precies in de straat is gebeurd. Een politiehelikopter vloog boven de buurt, terwijl agenten in de straat onderzoek deden.

21:50