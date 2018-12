Nieuw Wolvenplan provincies: gevaarlijke wolven mogen sneller gedood worden

Update + video Meer dan 220 doden en 843 gewonden door tsunami Indonesië

14:25 Zeker 220 mensen zijn vannacht om het leven gekomen bij een tsunami in Indonesië, 843anderen raakten gewond. Dit aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Het is niet bekend of Nederlanders zijn getroffen door de vloedgolf. ,,We staan hierover in nauw contact met de ambassade in Jakarta’', zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.