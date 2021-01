Nieuwe aanhoudingen voor explosies en brandstichtingen die verband houden met De Groot in Hedel

Dat heeft de politie bekendgemaakt. Op 17 december werden er al twee mannen aangehouden die verdacht worden van brandstichting in Hedel. Een woning brandde daar eind november af. Daarbij raakten twee broers gewond. Eén van hen raakte zwaargewond , nadat hij uit het raam van de brandende woning sprong. De advocaat van de familie De Groot noemde de brandstichting destijds ‘de overtreffende trap’. ,,Eigenlijk is dit gewoon terroristisch‘’, zei hij.

Meer aanhoudingen

Op een later ogenblik werden nog eens drie mannen aangehouden in verband met een dreiging. Het tweetal dat dinsdag werd aangehouden kwam volgens de politie eind december in beeld. Eén van hen moet op woensdag voorkomen, nadat hij eerder al werd aangehouden voor een poging tot afpersing van het fruitbedrijf.



,,De rechtbank beraadt zich over een mogelijk aanhouding van de strafzaak tegen deze verdachte”, aldus de politie.



Het aangehouden tweetal werd in Naarden en Bussum in de kraag gevat. Volgens de politie zijn er naast de arrestaties ook meerdere woningen doorzocht.