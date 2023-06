Nieuwe aardappelen zijn duurder dan ooit: ‘De prijzen zijn nóg hoger dan je zou verwachten’

In de supermarkt liggen de aardappels nu voor rond de twee euro per kilo in de schappen. Ongekend hoge prijzen voor dit basisvoedsel, zegt aardappelteler Hendrik Jan ten Cate. Ook de handelsprijzen zijn de magische grens van 30 cent per kilo ver voorbijgeschoten.

De koelcellen met aardappelen van vorig jaar zijn snel leeg aan het raken. ,,Daarvoor betaalt de handel en industrie nu 60 tot 70 cent de kilo. Ik boer nu twintig jaar en al die jaren kon het eens één, twee cent boven die magische grens van 30 cent de kilo komen, maar dit?”

Extreem hoge prijs

Op 20 juni kwamen de eerste nieuwe aardappelen op de veiling. ,,De primeurteelt op Tholen start altijd met een redelijk hoge prijs, maar nu was het extreem. Nóg hoger dan je zou verwachten.”

Ten Cate, voorzitter van de ZLTO afdeling Tholen, doet niet mee met de primeurteelt. ,,Ik heb nog niet geoogst. Dat zal nog zeker zes weken duren. Door het natte en koude voorjaar komen de aardappelen een stuk later uit de grond. Er zijn veel problemen met de opkomst: eerst was het te nat, daarna te droog. De oogstverwachting is heel slecht.”

Hendrik Jan ten Cate (midden) tijdens een werkbezoek van de toenmalig minister van Landbouw Henk Staghouwer (links) in 2022. © Sandra Schimmelpennink

Geen optie om ze langer in de grond te laten zitten

De aardappelteelt zit in een heel bijzondere situatie, legt de ZLTO-bestuurder uit. In andere jaren hadden de telers nog de optie om de aardappelen langer in de grond te laten zitten, zodat ze de groeiachterstand in konden lopen. Dit jaar is dat voor veel telers geen optie.

De overheid ziet graag dat telers die op zandgronden zitten, hun aardappelen in oktober oogsten en daarna een ‘vanggewas’ inzaaien (dat veel stikstof opneemt tijdens de groei). Laten telers hun gewas toch staan, dan worden de telers gekort op hun ‘stikstofruimte’ (de hoeveelheid stikstof die ze mogen uitstoten).

© ANP

Stikstofbeleid zorgt voor moeilijkheden

Het stikstofbeleid van de overheid bepaalt ook dat er niet gemest mag worden in bufferstroken van 1 tot 5 meter langs sloten. ,,Daarmee krimpt in Nederland het areaal waarop aardappelen geteeld worden, landelijk met 1 tot 3 procent", zegt Ten Cate.

België en Frankrijk hebben vergelijkbare maatregelen. ,,Aardappelen worden in Europa voornamelijk geteeld in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Overal neemt de teelt van aardappelen af terwijl de vraag naar aardappelen enorm stijgt. Het gaat niet alleen om tafelaardappelen, dat is maar zo'n 10 procent van de handel. Ook de industrie vraagt om aardappels, om te verwerken tot chips, diepgevroren aardappelproducten of aardappelmeel om in producten te verwerken. Dat is een groeimarkt waarin veel geïnvesteerd is. De verwerkingscapaciteit is enorm toegenomen.”

We kunnen van onze eigen oogst grofweg 10 miljoen mensen voeden Hendrik Jan ten Cate, aardappeler en ZLTO-bestuurder

Voorraad slinkt

Ondertussen worden de koelhuizen steeds leger. Vorig jaar viel de oogst door de lange droogteperiode tegen. ,,In de Europese koelhuizen lag voor elf maanden voorraad. Dan heb je dus een gat. Met de oogst die we nu verwachten, wordt het gat nog groter: we hebben straks misschien maar voor tien maanden aardappelen.”

De aardappelmarkt is een Europese markt. ,,We produceren in principe genoeg aardappelen voor de Nederlandse markt, maar de handel is nu eenmaal zo ingericht dat onze afzetmarkt binnen de driehoek Londen-Berlijn-Parijs ligt.”

Bestrijdingsmiddelen onder vuur

Phytophthora, de schimmel die aardappelziekte veroorzaakt en hele oogsten kan wegvagen, wordt nu nog in toom gehouden met gewasbestrijdingsmiddelen. Ten Cate: ,,Er is nieuw Europees beleid in de maak. Vanaf 2030 mogen we nog maar de helft van gewasbestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat is ook een zorg. Al dat overheidsbeleid gaat effect hebben op de prijzen van ons voedsel. En voor mij als boer betekent het dat ik me afvraag: hoe lang hou ik dit nog vol?”

Aardappelziekte, veroorzaakt door de schimmel Phytophthora infestans die bij warm een vochtig weer razendsnel hele aardappelvelden kan aantasten. © Dirk-Jan Gjeltema