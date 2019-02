Nieuwe animaties laagvliegroutes Lelystad Airport: kijk hier hoe hoog (of laag) vliegtuigen over jouw huis komen

VideoEr zijn nieuwe videoanimaties gemaakt van de vliegroutes van Lelystad Airport. De beelden geven een mooi inkijkje in hoe de routes over deze regio lopen. Ook is duidelijk te zien wat de hoogte is waarop de toestellen vliegen en op welke plekken er zal worden gedaald of gestegen.

De animaties zijn gemaakt door het ministerie van infrastructuur en waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Ze werden afgelopen weken voor het eest vertoond op zes informatiebijeenkomsten over de inspraakprocedure van het vakantievliegveld, onder meer in Lelystad, Zwolle en Apeldoorn.

Lelystad Airport gaat volgens planning in 2020 open, al is dat nog wel onzeker. De eerste jaren wordt er gebruik gemaakt van laagvliegroutes boven met name Gelderland en Overijssel. Daarover bestaan veel zorgen.

Bekijk hier de nieuwe animatievideo’s van de vliegroutes.

Video 1: Ontwikkeling vliegbewegingen

In de eerste video wordt algemene uitleg gegeven over Lelystad Airport. Bijvoorbeeld dat tot maximaal 10.000 vliegbewegingen zijn toegestaan in 2023. Pas als de herindeling van het luchtruim klaar is, mag er verder gegroeid worden naar maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Video 2: Vliegroutes dichtbij Lelystad Airport

De vliegroutes dichtbij Lelystad Airport worden in de tweede video getoond. Dit zijn de zogenoemde B+-routes. Er is aan de Alderstafel jarenlang over deze routes gesproken en volgens het ministerie komen ze het beste uit de bus omdat de minste mensen worden gehinderd. Te zien is onder meer hoe de vliegtuigen opstijgen via Zeewolde en Biddinghuizen. De aankomst verloopt het vaakst via Lemelerveld en Zwolle.

Video 3: Noordelijke vliegroutes

Hier is te zien hoe de vliegroutes in noordelijke richting vertrekken en aankomen via de Noordoostpolder, de Weerribben, Steenwijk of het IJsselmeer.

Video 4: Zuidelijke vliegroutes

In deze video is te zien hoe de aankomstroute vanuit het zuiden loopt via Hoenderloo, Deventer, Raalte, Lemelerveld en Zwolle. De vertrekkende route loopt via de noordelijke Veluwe, via Oene richting Apeldoorn, passeert pal over vliegveld Teuge, buigt af naar Eerbeek en vervolgt verder richting zuiden.

Video 5: Wachtgebied boven Lochem