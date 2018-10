Nieuwe beweging Code Oranje wil partijpolitiek doorbreken in Gelderland

DEN HAAG / NIJMEGEN - Anti-partijpolitieke beweging Code Oranje doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. Dat heeft de beweging, die meer zeggenschap voor de burger bepleit om ‘de tegenstellingen in de samenleving te overwinnen’, donderdag bekend gemaakt in Den Haag.

Daar presenteerde het initiatief , dat bijvoorbeeld via referenda en burgerjury's de politieke agenda wil gaan bepalen, zich voor het eerst. De beweging wil vooral geen traditionele partij heten en moet gaan bestaan uit vertegenwoordigers uit burgerinitiatieven, maar ook (oud-)-bestuurder.

Zo treedt Hans Alberse (PvdA), oud-burgemeester van Oude IJsselstreek en voormalig wethouder van Rheden, op als een van de kartrekkers in Gelderland. Ook Marielle Cornielje uit Nijmegen, actief voor 'de Burger Beweging’ en nichtje van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, gaat komende weken de provincie in om kandidaten en steun te vinden voor Code Oranje. De beweging doet behalve in Gelderland ook mee aan de komende Provinciale Statenverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland.

Burgemeesters

De beweging telt veel burgemeesters, wethouders en raadsleden van allerhande politieke achtergrond. Op lokaal niveau zijn al veel mogelijkheden voor burgerinspraak. Code Oranje wil dit ook doorzetten op provinciaal, nationaal en Europees niveau. ,,Den Haag loopt zo achter”, zegt Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard en drijvende kracht achter Code Oranje. Blase is nu nog PvdA-lid, maar zal die partij verlaten. De beweging steunt verder op (oude) bekenden als CDA’er Herman Wijffels en de partijloze Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn.

Meer zeggenschap voor de burgers past in de ,,tijdgeest”, vindt Blase. Hij denkt zo ook populistische partijen de wind uit de zeilen te nemen. Die trekken nu veel proteststemmen van mensen die de politiek hun teleurstelling willen laten voelen, maar niet per se de standpunten van deze partijen delen, meent Blase.

Fractiediscipline

De kabinetsformatie moet openbaar worden, vindt de beweging ook. Het is ,,cruciaal” dat mensen zien hoe daar verschillen worden overbrugd. Code Oranje wil ook niets weten van fractiediscipline, de ongeschreven regel dat Kamerleden stemmen zoals hun fractiegenoten. ,,Dat ondermijnt het vertrouwen in de politiek.” Code Oranje stapt dan ook niet in een coalitie met een smalle meerderheid, zegt Blase. Die laat immers geen ruimte voor dissidenten.