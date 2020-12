Nieuwe en oude kerstfilms en kerstmuziek: hoe meer clichés hoe beter

Neverland na jaren eindelijk verkocht voor een ‘schamele’ 22 miljoen dollar

9:03 Neverland, het oude erf van de in 2009 overleden Michael Jackson, is verkocht. Het terrein leverde wel veel minder op dan waar de familie op hoopte. De nieuwe eigenaar, een bekende van The King of Pop, betaalde er ‘slechts’ 22 miljoen dollar voor. Dat melden diverse Amerikaanse media donderdag.