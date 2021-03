Nieuwe huizen of een verlenging van de A15? Dan kiest Sigrid Kaag (D66) zeker voor de woningen

Het plan voor doortrekking van de A15, de grootste verkeersoperatie die op de planning staat in de regio, ligt voorlopig stil vanwege de uitstoot van stikstof. De minister moet met nieuwe stikstofberekeningen komen om het project tegen de fileproblematiek rond Arnhem door te laten gaan.



Maar om in de komende tien jaar één miljoen nieuwe huizen te bouwen en zo het grote woningtekort bij de kladden te grijpen, is ook stikstofruimte nodig. ,,Als je ook nog meeneemt dat het aantal daklozen is gestegen - dat heeft allerlei redenen, maar ook vanwege het gebrek aan woningen - kunnen we niet zeggen dat we de A15 moeten doortrekken ten koste van woningen’’, stelt Kaag in een gesprek met De Gelderlander in het Posttheater in Arnhem.