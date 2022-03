Nieuwe partijen bij raadsverkiezingen zijn óf rechts of mikken op jongeren

Dit speelt bij Forum voor Democratie, de partij die dit najaar ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk een zetel wist te behalen. Forum doet in veel grotere gemeenten in de regio mee, maar heeft duidelijk wél moeite de kandidatenlijsten vol te krijgen. Verschillende Forum-kandidaten wonen niet in de plaats waar ze wonen of staan in meerdere gemeenten op de lijst. Zo is Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren op plek 6 van de Doetinchemse lijst te vinden. Zijn vader Lambert van Meijeren is daar lijsttrekker. Op zijn beurt is Van Meijeren senior weer lijsttrekker in Nijmegen, als één van de vier mensen van de lijst die niet in Nijmegen zelf wonen.