Nieuwe regels zijn sexy, oude niet

Nieuwe regels maken, daar zijn politici gek op, of ze nou in de Tweede Kamer zitten, Provinciale Staten, of de gemeenteraad. Het staat goed op je cv, in je partij word je er voor op de schouders geslagen en soms kom je met je plan ook nog in de krant. Het controleren of die regels later ook goed worden uitgevoerd, is zo sexy als het kijken naar een traag herkauwend rund.



Voorbeeldje: in de Wet Milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn milieu-investeringen te doen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Tegenwoordig hoor je heel voorzichtig soms een wethouder fluisteren dat we die wet best eens een keertje zouden gaan uitvoeren. En dat dit echt wel wat gaat betekenen, hoor. Ze zouden nog een zware pijp roken.