Nieuwe stadsbomen die beter tegen droogte en hitte kunnen: universiteit van Wageningen kijkt over de grens

Er was altijd iets in oud-burgemees­ter Wim Dijkstra dat aan Sem Vijverberg dacht: ‘Verrast dat er een doorbraak is’

DOETINCHEM - ,,Er was altijd iets in mij dat dacht aan Sem Vijverberg", zegt Wim Dijkstra (76), in 2006 waarnemend burgemeester van Doetinchem. Dijkstra was koud benoemd of hij werd geconfronteerd met een babylijkje zonder naam.

18:28