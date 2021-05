Nieuws gemist? 1,5 ton schade aan Lamborghini’s bij trouwfeest en bewoners gasloze wijk al 10 jaar in kou

VOOR HET EERST EEN MILJOEN PRIKKEN IN EEN WEEK | Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen: de afgelopen week registreerde het RIVM 25.255 positieve tests, 28 procent minder dan een week eerder. De volledige heropening van de scholen, zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan leiden tot een toename van het aantal infecties. Dat kan, vlak vóór de zomervakantie (en de verplichting om in quarantaine te gaan) negatieve gevolgen hebben voor geplande vakanties, zo waarschuwt het OMT. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.

DRINGEN ADVIES GGD NA CORONA-UITBRAAK BIJ KERKJEUGD | Basisscholen moeten voor groep 8 ook dit jaar nog een ander afscheid verzinnen dan het traditionele slotkamp. Dat is het dringende advies van de GGD Gelderland-Midden. Aanleiding is een corona-uitbraak in een kampeerboerderij in Otterlo tijdens een Rhedens jeugdkamp.

Volledig scherm Huldiging NEC na de gewonnen wedstrijd tegen NAC in Breda. © David van Haren

VERBAZING BIJ NIJMEEGSE ARTSEN OVER NEC-FEEST | Dat 8000 supporters zondagavond afkwamen op het spontane promotiefeest van NEC voor het Gofferstadion is niet bij iedereen in het goede keelgat geschoten. Zo vreest Alma Tostmann, epidemioloog bij het Nijmeegse Radboudumc, dat de samenkomst zomaar voor een nieuwe coronagolf in de regio Nijmegen kan zorgen.

MONSTER ZAT NIET ONDER HAAR BED MAAR WAS HAAR VADER | Liefst 21 jaar lang mishandelde een nu 53-jarige Veenendaler volgens het Openbaar Ministerie zijn vrouw en acht van hun elf kinderen. Fysiek en mentaal. Ook zou hij zijn oudste dochter misbruikt hebben. Eenmaal volwassen, klapte zij uit de school.

1,5 TON SCHADE AAN LAMBOURGHINI’S BIJ TROUWFEEST | Een bruiloft in de Nijmeegse wijk Aldenhof is ongeveer 1,5 ton duurder uitgevallen dan was begroot. ,,Ik schat dat je voor reparatie van deze auto’s minstens 150.000 euro kwijt bent. 100.000 euro voor de grijze, 50.000 euro voor de witte Lamborghini.”

Volledig scherm André Hazes en zijn vriendin Sarah van Soelen. © videostill

BEVEILIGING VOOR ANDRÉ HAZES EN NIEUWE VRIENDIN | André Hazes en zijn nieuwe vlam Sarah van Soelen zijn in het prille begin van hun relatie, afgelopen maart, 24 uur per dag beveiligd geweest na ernstige bedreigingen. Dat vertelt de zanger in de nieuwe editie van Veronica Superguide.

NIJMEEGSE MUUR IS GEHEIM ACHTER SUCCESVOLLE PLAY-OFFS | Catenaccio brengt NEC promotie. Tot blijdschap van Mattijs Branderhorst en Cas Odenthal. De doelman en de verdediger lachen om de kritiek op de speelwijze. In Nijmegen gaat na de zegetocht veel veranderen, aan de sterke hand van Marcel Boekhoorn.

Volledig scherm NAC-speler Marouan Azarkan en NEC-spelers Rens van Eijden, Jordi Bruijn en Mattijs Branderhorst bij een opstootje tijdens de finale van de play-offs. © Pro Shots / Marcel van Dorst

NAC-FAN DIE ONWEL WERD TIJDENS RELLEN OVERLEDEN | De NAC-supporter die zondag onwel werd tijdens de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen NEC, is overleden. Dat meldt een fan-account op Twitter. De man werd buiten het stadion gereanimeerd door hulpdiensten totdat de ambulance er was. Volgens Fanzine De Rat werden deze hulpverleners en de fan tijdens het reanimeren bekogeld met stenen en bier. NAC-supporters hebben een andere lezing.

BEWONERS VAN EERSTE GASLOZE WIJK TIEL NA 10 JAAR NOG IN KOU | Het moest de eerste gasloze wijk van Tiel worden, Buurt 7 van nieuwbouwwijk Passewaaij. Van de idealen is niets terechtgekomen. Tien jaar later draait de wijk grotendeels op gas. En zitten bewoners nog altijd in de kou.