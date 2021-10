Nieuws gemist? 16-jarige Nova dagelijks lastiggevallen en halfnaakte modellen betasten pizzabezorger (17)

De politie heeft drie Haagse tieners (15, 15, 18) aangehouden voor de betrokkenheid bij de dood van 39-jarige man die gisteravond in Den Haag onder een tram kwam. Getuigen zeggen dat het slachtoffer voor de tram geduwd werd. Het slachtoffer heeft geen vaste woon - of verblijfplaats.

De Goffert in Nijmegen blijft voorlopig dicht voor publiek. Zeker is dat de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op zondag 31 oktober niet in het eigen stadion kan worden gespeeld. De kans is aanwezig dat de Nijmeegse eredivisieclub bij meer thuisduels moet uitwijken.

Volledig scherm Vitesse-fans op de ingezakte tribune van De Goffert. during the match NEC - Vitesse © Pro Shots / Erik Pasman

Nafluiten, roepen, achtervolgen en zelfs betasten: voor Nova Adelerhof (16) uit Rotterdam-Overschie is straatintimidatie al jaren dagelijkse kost. En voor de meiden om haar heen is het volgens de tiener niet anders. ,,Bij aanraken trek ik de grens, daar word ik zo ontzettend boos van.”

Twee beginnende modellen gaan mogelijk enkele maanden de gevangenis in omdat ze een minderjarige pizzabezorger in zijn kruis hebben betast en dat filmden op een mobiele telefoon. Het gaat om Cato van der K. uit Alkmaar en Michelle de K. uit Amsterdam, allebei 25 jaar oud. De hoofdredacteur van een magazine die met de vrouwen heeft samengewerkt reageert verbaasd op het nieuws. ,,Ik hoef ze op korte termijn niet meer in mijn blad te hebben, nee.”

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio is de afgelopen week enorm gestegen. In de regio werden de afgelopen zeven dagen 2946 besmettingen gemeld. Dat is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van een week eerder, toen er zo’n 2000 besmettingen werden gemeld.

,,Het was zo zielig. Het jongetje had écht pijn, maar met de bezopen man was niet te praten.” Een dag nadat een auto een schuurtje ramde in de Klapstraat in Westervoort, zijn buurtbewoners nog ontdaan van het incident. Een 44-jarige man uit Duiven crashte daar maandag met zijn auto tegen het schuurtje van een woning.

Volledig scherm Op de Klapstraat in Westervoort is maandagmiddag een auto tegen een schuurtje gereden. © Persbureau Heitink

Een 32-jarige man uit Zwolle is vannacht ernstig gewond geraakt bij een heftig ongeval op snelweg A50 bij Epe. De brandweer had de grootste moeite hem uit het wrak van zijn auto te krijgen. Een gespecialiseerd medisch team heeft ter plekke een amputatie moeten uitvoeren om hem te bevrijden.

Twee kinderen van 4 en 6 die in hun wijk aan het spelen waren, zijn door een buur meegelokt met snoep. Een uur nadat ze waren verdwenen, kwamen de ouders de dader op het spoor. ,,We keken door het raam en zagen hem in ondergoed naast ons dochtertje staan”, zegt vader Adam S. (34). Verdachte Marc C. (49) werd eerder veroordeeld voor verkrachting van minderjarigen.

Volledig scherm Elke Koskamp. © Jan Ruland van den Brink

Elke Koskamp uit Dinxperlo werd tegen haar hoofd getrapt door een paard. Dat deed behoorlijk pijn. Maar de échte klap waren de reacties onder het artikel daarover. ,,Die opmerkingen voelen alsof je onrecht wordt aangedaan. Zó onterecht.”

Een moeder (37) uit Tiel is dinsdag veroordeeld voor het vier jaar lang mishandelen, kleineren en verwaarlozen van haar dochter vanaf haar zevende jaar. De vader (38) is ook veroordeeld, omdat hij niet ingreep en het meisje daardoor in een hulpeloze toestand liet.

Volledig scherm De relschoppers trapten zondagmiddag ook een (lege) politiebus in elkaar. © Paul Rapp

Lonneke Hordijk, teamchef bij de Nijmeegse politie, is verbijsterd over de rellen die plaatsvonden na de derby tussen NEC en Vitesse, afgelopen zondag: ,,De agressie was ongekend.” Vóór en tijdens de wedstrijd was de sfeer al grimmig, maar na afloop sloeg de vlam helemaal in de pan.

Het Radboudumc in Nijmegen heeft maandag en dinsdag verschillende operaties af moeten zeggen. Houd alstublieft afstand van elkaar om te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken. Dat is de oproep van ziekenhuizen, nu in een korte tijd verschillende intensive cares in ons gebied overbelast beginnen te raken.

