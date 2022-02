Nieuws Gemist? 17-jarige komt om bij ongeluk en het Nijmeegse woonicoon van Marcel Boekhoorn

REDDINGSACTIE RAYAN | Reddingswerkers zijn de 5-jarige Rayan, die in een waterput viel in Marokko, heel dicht genaderd. Het laatste stukje graven ze horizontaal en met de hand, maar dat gaat langzaam, onder meer door een rotsblok dat de werkzaamheden bemoeilijkte. Ook is het instortingsgevaar groot.



OSDORP ROUWT OM DOODGESTOKEN NIJMEGENAAR | In Amsterdam Osdorp werd zaterdagmiddag een stilteprotest gehouden tegen zinloos geweld. Op de plek waar vorige maand Nijmegenaar Casper Verheijen op klaarlichte dag werd doodgestoken kwamen zo’n dertig mensen samen. ,,Natuurlijk voelen we ons machteloos. Maar niets doen is nog erger.’’



EERSTE GOUDEN PLAK | Niets anders dan de zege werd van haar verwacht. Voor Irene Schouten, deze winter nog ongeslagen op de lange afstanden, lag bezwijken onder die immense druk voor de 3000 meter op de loer, maar ze reed op de eerste schaatsdag in Peking meteen naar goud voor Nederland.

WAT KAN SVEN? | Het was zoveel meer dan alleen die 12,5 ronden: de 5000 meter. Morgen geeft Sven Kramer nog één keer alles op een 5, de afstand die tijdens zijn ongekend succesvolle carrière voelde als zíjn afstand. Lees meer.



TELEURSTELLING | De teleurstelling was groot bij Suzanne Schulting na de mixed relay. De vedette van de Nederlandse shorttrackploeg kwam in de halve finale ten val en rekende dat zichzelf aan. ,,Er zijn nog veel afstanden te gaan, maar deze was zo mooi geweest.”

ONVEILIGE PRODUCTEN | Vele tientallen producten die van de markt gehaald zijn omdat ze onveilig bleken, worden online tóch verkocht. Ook grote webshops zoals Amazon, AliExpress, en het Nederlandse Bol.com verzuimden om gevaarlijke spullen meteen uit hun assortiment te halen.



17-JARIGE KOMT OM BIJ ONGELUK | Bij een ernstig ongeval in Deventer is vrijdagnacht een 17-jarige jongen uit Deventer om het leven gekomen. Een andere inzittende raakte ernstig gewond. Lees meer.



CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal ongeveer gelijk gebleven. Er zijn door het RIVM 41.798 positieve tests geregistreerd het afgelopen etmaal. Dat aantal geeft niet het werkelijk aantal besmettingen weer. Er is sprake geweest van een storing bij de GGD. Ook is er nog een achterstand van 176.000 tests die nog niet doorgegeven zijn aan het RIVM. Dat is het hoogste aantal ooit. Lees bij in ons liveblog.



NIETS MEER RUIKEN EN PROEVEN | Van het ene op het andere moment niets meer ruiken en proeven. Een symptoom van een besmetting met het coronavirus waar weleens lacherig over gedaan wordt. Dat komt omdat de meeste mensen na een positieve test slechts kortstondig te maken krijgen met reuk- en smaakverlies. Maar er zijn ook tienduizenden Nederlanders die er, zelfs na genezing van het virus, lang last van hebben.

DRIE NEDERLANDERS OMGEKOMEN | Bij een vliegtuigongeluk in het zuiden van Peru zijn gisteren drie Nederlanders van 18, 19 en 30 jaar om het leven gekomen. De twee tieners, vrienden van elkaar, zijn afkomstig van de Veluwe en de man komt uit Utrecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de Peruaanse autoriteiten en bevestigt dat de drie Nederlanders zijn omgekomen bij het het ongeval.



BOEKHOORNS WOONICOON | Ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn wil luxe appartementen bouwen aan het Keizer Karelplein in hartje Nijmegen. Het moet gaan om een bijzonder gebouw, een nieuw icoon voor de stad. Lees meer.



NEC EN VITESSE IN ACTIE | NEC speelt tegen PEC Zwolle, Vitesse treft FC Twente. Volg de wedstrijden live via onze site!

NACHTCLUB-BLUES | Waar theaters, kroegen en kappers langzaamaan weer opstarten na de zoveelste lockdown, blijft het in de clubs en discotheken nog steeds oorverdovend stil. De sector zit sinds het begin van de coronacrisis welhaast ononderbroken op slot en perspectief is er nauwelijks. Dat knaagt. Janice Bronk van Club Rodenburg in Beesd: ,,Begrijpen doe ik het allang niet meer.” Lees meer.



HALLO, WIJ HEBBEN 125 MILLE STUDIESCHULD | Duizenden studenten hebben vandaag in Amsterdam gedemonstreerd voor een betere compensatie van hun door het leenstelsel torenhoog opgelopen studieschuld. ,,Ik kan maar 70 mille hypotheek krijgen met deze schuld.’’



SCHIMMELMUSEUM | Afbladderend stucwerk, een zwarte vlek van de grond tot de vensterbank en een besmet plafond van een kinderkamer. De foto’s in het Schimmelmuseum van de SP zijn genomen in Arnhemse woningen. De partij vraagt de komende tijd aandacht voor de plaag van de sociale huurwoning.



VERMIST VLIEGTUIGJE | Het sinds donderdag in IJsland vermiste vliegtuigje is door een onbemande duikboot van de kustwacht teruggevonden op de bodem van een meer. Aan boord was ook een Nederlander, die om het leven is gekomen. Het gaat om een 27-jarige man die in België woonde, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

