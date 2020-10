Nieuws gemist? 18-jarige Harskamper overleden bij ongeval | Chinese studentes in Wageningen bekogeld

De dag begon met een tragisch ongeval in Nijkerk, op de Veluwe. Daar knalde een auto in volle vaart tegen een boom. In de auto zaten twee 18-jarige jongens uit Harskamp. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar de bijrijder later aan zijn verwondingen overleed. Waardoor het ongeluk werd veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

De woningmarkt is krap en wild. Een bezichtiging voor een huis regelen is al een crime. En dan moet het Grote Opbiedspel nog beginnen. Spannend! Maar ken je de regels wel? Half, zeggen kopers. En dat kan zo maar duizenden euro’s kosten. Een rondje door het verspreidingsgebied van De Gelderlander leert dat het zo’n beetje overal hetzelfde werkt: de vraagprijs bieden heeft geen zin, je moet flink overbieden. ,,Als leek ben je hartstikke kansloos.’’

Problemen met de computers bij de GGD vandaag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen leek flink te dalen, maar even later bleek dat er ict-problemen waren en dat het werkelijke aantal wellicht toch wat hoger zal liggen. Voor deze regio lijken de cijfers wel redelijk compleet en die wijzen op opnieuw een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen. Nijmegen blijft een zorgenkindje.

,,Ik was blij dat ik een dikke trui aan had, anders was ik denk ik gewond geraakt.’’ Studente Dong Zhang en haar drie huisgenoten zijn zich kapot geschrokken door een steen die zich vrijdagavond in hun voorruit boorde. Waarom? ,,Het moet met onze afkomst te maken hebben.’’

Een nieuwe start na een grote stalbrand. Dat bedachten Hetty en Rudi Krüs uit Didam nadat hun bedrijf twee jaar geleden in vlammen op ging. 2500 varkens kwamen om, tot afgrijzen van dierenactivisten. Nu is alles anders in hun nieuwe stallen, en dat mag iedereen zien. Nieuwsgierige voorbijgangers mogen zonder afspraak de trap op lopen naar een soort kantine boven in de stal. Vanuit daar is via twee grote ramen zicht op de varkens.

Een heuse eredivisietopper staat er morgen op het programma: Vitesse-PSV. Vandaag blikte Vitesse-clubwatcher Lex Lammers alvast vooruit op het duel en richtte daarbij zijn blik op de twee Duitse coaches: Thomas Letch (Vitesse) en Roger Schmidt (PSV). Ze hebben een gezamenlijk verleden bij Red Bull Salzburg. Daar hebben ze gebroederlijk op de bank gezeten. Letsch als assistent, Schmidt als hoofdcoach. Zo hebben ze Ajax in 2014 in de Europa League nog eens alle hoeken van het veld laten zien. Vanaf 14.30 uur is live op onze site te volgen of de Arnhemmers standhouden tegen de koploper uit Eindhoven. Het zal zeer waarschijnlijk niet zo'n doelpuntenfestijn worden als vandaag in Venlo, waar Ajax met liefst 13-0 won. Daarmee is een 48 jaar oud eredivisierecord uit de boeken. Toen won Ajax met 12-1 van... jawel: Vitesse!