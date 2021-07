Nieuws gemist? 18-jarige Oliver is jongste astronaut ooit en rel om bikinibroekjes op EK beachhandbal.

JONGSTE ASTRONAUT OOIT | De 18-jarige student Oliver Daemen uit Oisterwijk mag zich vanaf vandaag de jongste astronaut ooit noemen. De Brabander bemachtigde een plek aan boord bij de ruimtevlucht van Amazonoprichter Jeff Bezos. De lancering in Texas vond plaats om 15.14 uur Nederlandse tijd, tien minuten later landde de capsule weer veilig terug op aarde.

REL OM BIKINIBROEKJES | De Noorse handbalsters hebben een fikse boete gekregen nadat zij op het Europees kampioenschap beachhandbal besloten om geen bikinibroekjes te dragen. In de strijd om de derde plek tegen Spanje droegen de handbalsters een korte broek en dat is nu bestraft met een boete van 1500 euro. De Noorse handbalbond betaalt de boete. ,,Het belangrijkste is om kleding te dragen waar de atleten zich prettig bij voelen”, zei Kare Geir Lio namens de Noorse handbalbond tegen AFP.

HART VAN GANZENMOEDER GEBROKEN | Yvonne van Dreumel is ontroostbaar. Krumel, het gansje dat ze eigenhandig grootbracht sinds hij zo’n 12 uur oud was, is overleden. Yvonne zou naar een concert van BLØF gaan, maar is te overstuur door de situatie en zegt huilend af. ,,Toen sloeg hij zijn rechtervleugel uit, helemaal over mijn schouder heen. Alsof ie mij troostte. Minutenlang.”

Volledig scherm Yvonne van Dreumel met haar pleeggans Krumel, toen zes weken oud. © Foto: Bert Beelen

TOCH EEN BEETJE VIERDAAGSE | De oranje-groene vlag wappert vanaf vandaag weer rond Nijmegen: de Vierdaagse lijkt vanochtend vanaf de Wedren toch van start te zijn gegaan. Een paar honderd wandelaars wandelt gewoon de Vierdaagse-route. Dinsdag is de eerste dag van vier dagen en wordt de ‘Dag van Elst’ genoemd, om dat de wandelaars daar normaliter een groot feest te wachten staat.

GOEROE ‘WREDE WILRI’ VEROORDEELD | Nederlandse goeroe ‘wrede Wilri’ veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens het toebrengen van lichamelijk letsel en seksueel misbruik. W. was de zelfverklaarde goeroe van het Balance-Recovery Life-Center in zijn woonplaats Wesel, zo’n 60 kilometer over de Nederlandse grens bij het Gelderse Dinxperlo. De Achterhoeker (58) wilde zijn beschadigde en getraumatiseerde volgelingen ‘zuiveren’ door middel van lijfstraffen.

Volledig scherm Haus Constanze in het Duitse Wesel. Sekteleider Wilri W. huurde dit restaurant en exploiteerde het met zijn volgelingen. © Volksbank/Youtube

CORONACIJFERS STABILISEREN, WEL MEER ZIEKENHUISOPNAMES | In de afgelopen week is het aantal gemelde personen met een positieve coronatest met 34% gestegen ten opzichte van de week ervoor. In de afgelopen dagen is een voorzichtige stabilisatie te zien van het aantal mensen met een positieve coronatest, meldt het RIVM. Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen is in de afgelopen week gestegen naar 205 opnames. Op de IC-afdelingen werden 31 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, dat zijn 19 opnames meer dan een week eerder.

VROUWEN MOGEN NIET BIJ BELANGRIJKE GEGEVENS | Heel frustrerend. Middeleeuws. Schandalig. Discriminerend. Dat vrouwen niet of nauwelijks via digitale loketten van gemeenten bij belangrijke privégegevens over hun huishouden kunnen komen, zoals deze krant onthulde, heeft veel van dit soort reacties opgeleverd. Het moet snel anders, is het breed gedragen commentaar. De eerste stappen zijn gezet, want mensen als Leny willen eindelijk wel eens zonder rompslomp en hulp van haar man haar zaakjes kunnen regelen.