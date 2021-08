Nieuws gemist? 18 maanden cel voor steken drie therapeuten; medaillefeestje voor atleten in Tokio

VETTER EN OOSTWEGEL VIEREN MEDAILLEFEESTJE Na afloop konden Anouk Vetter en Emma Oosterwegel het nog steeds niet helemaal geloven. ,,Wat is hier gebeurd?” Zij liepen beiden de race van hun leven en veroverden zilver en brons op de meerkamp tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Daarmee kwam de teller voor Nederland op 26 medailles te staan. De spelen volg je via de liveblog op deze site.

Volledig scherm Medaillefeestje voor Emma Oosterwegel en Anouk Vetter. © Pro Shots / George Deswijzen

CAMPER TERUG, TOCH ALLES KWIJT De gestolen camper van Linda Jill uit Velp is teruggevonden door de Italiaanse politie. Goed nieuws, al is er ook veel verdriet bij de Velpse: ,,Alles is gesloopt of gestolen.” De camper van Linda Jill (die haar leeftijd en achternaam liever niet deelt) en haar vriend werd dinsdag gestolen in Milaan tijdens hun vierweekse vakantie.

ALL IS QUIET IN PARK SONSBEEK De overlast in de nachtelijke uren in park Sonsbeek in Arnhem is vrijwel verdwenen sinds het park ’s nachts tot verboden gebied is verklaard. In de afgelopen tien dagen werd het rustig in Sonsbeek. Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde begin vorige week aan dat het verboden is het park tussen 23.00 en 5.00 te betreden. Alcoholgebruik is vanaf 20.00 uur verboden.

Volledig scherm Alcoholverbod in park sonsbeek. Arnhem © Rolf Hensel

18 MAANDEN CEL VOOR STEKEN 3 THERAPEUTEN Een 29-jarige tbs-er moet 18 maanden de cel in voor het neersteken van drie sociotherapeuten in de Nijmeegse Pompekliniek. De man moet zijn slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 16.000 euro betalen. De therapeuten ontsnapten aan de dood.

3402 POSITIEVE CORONATESTS Door een technische storing eerder zijn in de afgelopen 24 uur veel positieve coronatests geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg afgelopen etmaal 3402 meldingen van nieuwe gevallen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

‘ER IS ONVOLDOENDE NAAR ONS GELUISTERD’ De advocaten van Nabil B. halen op een speciaal ingelaste persconferentie snoeihard uit naar de NCTV over de in hun ogen ‘lakse beveiliging’ van alle betrokkenen in het Marengo-proces, waaronder die van Peter R. de Vries. ,,Er werd onvoldoende naar ons geluisterd. Zelfs tot op de dag van vandaag, na de dood van Peter, is het allemaal nog steeds onvoldoende”, zegt raadsman Peter Schouten op de beveiligde persconferentie.

ONTSNAPTE IBIS IN BEELD GEVANGEN Een rode ibis struint door drassige polders en langs de oevers van de grote rivieren in de regio. De exotische vogel met zijn fel oranjerood verenkleed is inmiddels gespot in Herwijnen, Wijk en Aalburg en Hardinxveld-Giessendam. ,,Ineens zag ik hem in de uiterwaarden langs de Waaldijk lopen’’, zegt fotografe Adrie van Kuilenburg uit Herwijnen.

Volledig scherm Een rode ibis is in de uiterwaarden van de Waal bij Herwijnen op zoek naar voedsel. © Adrie van Kuilenburg