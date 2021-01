Nieuws gemist? 22 GGD’s beginnen eerder met vaccineren en brand in kapperszaak Zevenaar

De GGD’s starten eerder dan gepland met de vaccinatie van zorgmedewerkers. De aftrap in de eerste drie regio’s blijft ongewijzigd op vrijdag 8 januari. Maar andere regio’s volgen daarna sneller dan eerst was gepland. Dat heeft brancheorganisatie GGD Ghor bekendgemaakt.

Zondag heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) na overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) besloten dat ook de huisartsen met prioriteit zullen worden gevaccineerd. Dat zal op zo kort mogelijke termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog.

In een kapperszaak aan de Mallemoolen in het centrum van Zevenaar heeft zondag aan het einde van de middag een brand gewoed. Mensen die boven de winkel wonen zijn door de brandweer met een hoogwerker geëvacueerd. Er raakte niemand gewond.

Wat heeft het virus, los van de fysieke gezondheid, dit jaar met ons gedaan? Dat verschilt per persoon. Eén ding heeft de pandemie zeker duidelijk gemaakt: de behoefte aan sociaal contact is voor mensen wezenlijk. Schrijnend zijn de verhalen afgelopen voorjaar vanuit de verpleeghuizen. De eenzaamheid - op enig moment is bezoek verboden - blijkt voor menigeen misschien nog wel een groter effect te hebben op de gezondheid dan het virus.

Gerry Marsden is op 78-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Hij was de leadzanger van Gerry & The Pacemakers, de Liverpoolse band die in 1963 de bekendste uitvoering van You’ll Never Walk Alone uitbracht.

Volledig scherm Gerry Marsen zingt 'You'll Never Walk Alone' voor een Premier League-wedstrijd van Liverpool. © REUTERS

Een jaar geleden was ze nog de rising star van Thierry Baudet, nu stapt ze uit Forum voor Democratie: Armita Taheri gaat in de Gelderse Staten door als onafhankelijk Statenlid. Ze kon zich niet vinden in de manier waarop de onrust rond de jongerentak van de partij is aangepakt.

NEC kent een valse in 2021. Zondagavond verloor de ploeg van trainer Rogier Meijer met liefst 5-2 op bezoek bij Telstar. De Nijmeegse eerstedivisionist blunderde voor rust al naar een ruime achterstand, en hield ook in de tweede helft het doel niet schoon.

