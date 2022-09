Nieuws gemist? 3600 jaar oude sauna gevonden • Familie vermoorde Hetty blij met steun na erfkwestie

SPAARGELD DOOR ‘HYPNOSE’ KWIJT | Kees en José uit de Achterhoek raakten door beleggingsfraude al hun spaargeld kwijt. Vele tienduizenden euro’s. De schaamte zo te zijn beduveld, maakte hun leven tot een hel. ,,Het is hypnose op afstand. De manipulatie is zo uitgekookt.”

3600 JAAR OUD SAUNA GEVONDEN IN NIJMEGEN | Tijdens werkzaamheden bij de Waalsprong in Nijmegen zijn onderzoekers gestuit op wat nu een sauna uit de bronstijd blijkt te zijn. De vondsten werden twintig jaar geleden gedaan bij werkzaamheden voor woningbouw, nu blijkt na uit uitgebreid onderzoek van gemeentearcheologen dat het een sauna betreft, met zweethutten en koudwaterbaden.

NORD STREAM-LEIDINGEN MOGELIJK VOORGOED ONBRUIKBAAR | De drie grote lekkages in de gaspijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 zorgen ervoor dat de pijpleidingen waarschijnlijk nooit meer bruikbaar zijn. Daarvoor vrezen de Duitse veiligheidsdiensten, zo weet de krant Tagesspiegel. De explosies van enkele dagen geleden zijn volgens de EU veroorzaakt door sabotage. Rusland noemt beschuldigingen dat het achter de aanval kan zitten ‘stompzinnig’.

ENERGIEBEDRIJVEN NEGEREN TOEZICHTHOUDER | De aangekondigde tariefswijzigingen van Eneco worden gewoon per 1 oktober doorgevoerd. Dat meldt een woordvoerder aan deze site. Hiermee gaat het bedrijf in tegen de Autoriteit Consument en Markt. Andere leveranciers doen waarschijnlijk hetzelfde.

POLITIE ONDERZOEKT GEDODE WOLF BIJ A50 | De politie is begonnen met een onderzoek naar de dood van een wolf, die vorige week woensdag is gevonden ten westen van de snelweg A50 in de buurt van het Veluwse Heerde. Volgens de politie is er sprake van een niet-natuurlijke dood.

BOUWKRAAN VALT OP DAK IN DOETINCHEM | Twee nieuwbouwhuizen aan de Kapperskolkweg in de Doetinchemse nieuwbouwwijk Wijnbergen zijn woensdagmorgen beschadigd geraakt, nadat een bouwkraan is omgevallen en op het dak van beide woningen belandde.

AMERIKAANSE ZANGERS MOET ARNHEMS HOTEL VERLATEN | De Amerikaanse zangeres Melanie (75), bekend van de wereldhits Beautiful people, Lay Down en Ruby Tuesday, beleefde een ‘horrible’ avond in het Bastion Hotel in Arnhem. Ze werd met haar koffers op straat gezet, haar zoon belandde in een politiecel. ,,Ik begrijp nog steeds niet wat er is gebeurd.”

GETUIGEN VAN DRAMA ZORGBOERDERIJ VOL ANGST | Getuigen van het schietdrama op de Alblasserdamse zorgboerderij Tro Tardi leven nog steeds in angst voor de schutter. Ze zijn bang dat hun naam en adres bekend worden bij John S. en dat hij zijn woede op hen zal botvieren.

RUZIE IN NIJMEGEN LEIDDE TOT AUTOBRAND | Op een parkeerplaats aan de Voorstenkamp 18e straat in Nijmegen zijn in de vroege woensdagochtend twee auto’s door brand verwoest. Een man van 34 uit Nijmegen is op heterdaad betrapt en aangehouden voor brandstichting.

DÉ OPLOSSING VOOR HET ENERGIEPROBLEEM? | Zonne- en windenergie opslaan in een buffervat onder de grond in je tuin en daarmee op momenten van schaarste je huis verwarmen. Is deze innovatie van een jong bedrijf uit Harderwijk dé oplossing voor het energieprobleem van huishoudens?,,Dit scheelt 75 procent op je energierekening.”

EXPERTS VERWACHTEN LOODZWAAR VOGELGRIEPSEIZOEN | Pluimveehouders moeten in de herfst en winter rekening houden met een loodzwaar vogelgriepseizoen. Een zeer besmettelijke en dodelijke variant is nog in het land, terwijl experts niet weten welke nieuwe variant trekvogels meebrengen.

FAMILIE HETTY VERINK BLIJ MET STEUNBETUIGINGEN | De familie Verink heeft veel steunbetuigingen gekregen voor de bloederige erfkwestie, waarin de familie tegen haar zin in verwikkeld is geraakt. ,,De reacties, die ik spontaan en onverwacht uit Nederland kreeg, zijn allemaal goed, ja, geen enkele negatieve reactie”, laat Johan Verink weten.

De plek waar Hetty werd vermoord in Beuningen. Inzetje: Hetty.

TAMPONS VOOR KOGELWONDEN | De mobilisatie van minstens 300.000 reservisten heeft heel wat paniek veroorzaakt in Rusland. Bovendien blijkt er in de militaire depots bijna niets voorradig voor mannen die ten strijde trekken. Uit beelden blijkt dat de dienstplichtigen eerst bijna alle noodzakelijke spullen zelf moeten aankopen vooraleer ze naar het front kunnen.

NIJMEEGS GEZIN AL MAANDE GETERRORISEERD | Het leven van een Nijmeegs meisje is ontwricht sinds er een bom ontplofte tegen het huis waarin ze woont. ,,Het gaat langzamerhand slechter met haar.” De bom veranderde alles. Een loeiharde knal, de straat die even helder verlichtte en daarna veel zwart. Zwarte rook die het huis bedwelmde.

EUROPOL OPENT JACHT OP GEVAARLIJKSTE EUROPESE CRIMINELEN | Twee Nederlanders behoren tot de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen van Europa. Dat blijkt uit een nieuwe opsporingslijst die onderzoeksorganisatie Europol vandaag heeft gelanceerd. Het gaat om ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31) en Edwin Wright (63). Een door Nederlandse justitie gezochte Portugees is ook op de lijst gezet: de 63-jarige Paolo dos Santos, leider van een criminele bende.

Bolle Jos.