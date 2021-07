Nieuws Gemist? 4000 witte rozen voor Peter en spookauto na twee jaar weg uit Nijmeegse buurt

UITGAANSLEVEN AAN BANDEN Het kabinet trapt op de rem: om het coronavirus terug te dringen gaat het uitgaansleven weer flink aan banden. Dat heeft premier Mark Rutte vanavond bekend gemaakt. De maatregelen gaan zaterdagochtend om 6.00 uur in.



In de horeca wordt vanaf zaterdag de sluitingstijd weer op 24.00 uur gezet en moeten bezoekers op een kruk of stoel plaatsnemen. Nachtclubs en discotheken gaan voorlopig dicht, festivals zonder zitplaatsen zijn verboden. Binnen-en buiten-evenementen waarbij er geen vaste zitplaatsen zijn, worden geschrapt. Een grote concertzaal mag - mits bezoekers een vaste plek hebben - zonder toegangstesten straks op grofweg een derde van de capaciteit open, als er met toegangstesten gewerkt wordt loopt dat op tot twee derde. Een toegangstest is vanaf dinsdag slechts 24 uur geldig, dat was 40 uur.



CORONA-UPDATE Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 86 coronapatiënten. Dat zijn 4 patiënten minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal wel met 14 toegenomen tot 120. Het aantal nieuwe gevallen stijgt fors door, vandaag meldde het RIVM een kleine 7. 000 positieve coronatests. Lees bij in ons liveblog.

UITGAAN IS DE BOOSDOENER De snel oplopende besmettingscijfers zijn volgens de GGD een direct gevolg van uitbundige uitgaansavonden in de weer opengestelde horeca. Een van de clusters zat in de Achterhoek, waar in twee dancings zaterdagavond drie bezoekers met corona binnen bleken te zijn geweest, ondanks scherpe toegangscontroles. Inmiddels is duidelijk dat zeker 61 personen het virus daar hebben opgelopen.



DELANO ZOCHT ROEM De vermoedelijk schutter van de aanslag op Peter R. de Vries hoopte ooit door te breken als danser of rapper. Hij deed mee aan een dansprogramma op tv en had een eigen muzieklabel, maar een grootheid werd hij niet. Delano G. (21) uit Tiel gleed af naar de criminaliteit, maar krijgt nu alsnog landelijke bekendheid.



GEZOCHTE VERDACHTE GING WEEK GELEDEN VRIJUIT Politie en justitie hullen zich in stilzwijgen over de vraag waarom de 35-jarige Pool die is aangehouden wegens de moordaanslag op Peter R. de Vries überhaupt nog vrij rondliep. De Pool werd namelijk vorige week ook al een keer aangehouden en werd volgens bronnen door justitie in Polen gezocht. Lees meer.

LANGER IN DE CEL De twee mannen blijven voorlopig in de cel. e rechter-commissaris heeft vrijdag de hechtenis van de mannen met twee weken verlengd.



BLOEMEN VOOR PETER Bij het Nationaal Monument op de Dam zijn vrijdag vierduizend witte rozen neergelegd als steunbetuiging aan Peter R. de Vries. Het gaat volgens een verklaring om een initiatief vanuit een groep van bezorgde en betrokken burgers die zich zorgen maken over ‘de structurele naïeve opstelling vanuit de overheid tegenover de zware criminaliteit’.



GRAP VALT VERKEERD In de tuin van een pasgetrouwd stel aan de Korversbos in Ede zijn deze week bij wijze van grap tientallen kippen, kuikens en hanen gedumpt. Comité Dierennoodhulp kan de grap niet waarderen en gaat aangifte doen van dierenmishandeling.



EN DAT IS 34 Mark Cavendish boekte vrijdag zijn 34ste ritzege in de Tour de France. Samen met Eddy Merckx is Cavendish nu recordhouder: ,,Ik realiseer het me nog niet, het is gewoon weer een zege in de Tour. Net als mijn eerste, hier droomde ik van als kind. Ik heb er zo hard voor gewerkt.”

SPOOKAUTO De schimmel tiert welig op het stuur en de bekleding van een aan de Malderburchtstraat geparkeerde Renault Megane Scénic. Al dik twee jaar is de auto niet van z’n plaats geweest. De bewoners zijn het zat, maar handhaving en politie kunnen niets doen. De woningcorporatie komt nu in actie. Lees meer.



PROMES TOCH VERDACHT Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil voetballer en Oranje-international Quincy Promes strafrechtelijk vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude, in juli vorig jaar. Het OM heeft dat vandaag desgevraagd gemeld. Promes (29) zou een neef in diens knie hebben gestoken.



WEEKEND-WEERBERICHT Wat kunnen we zaterdag en zondag verwachten? Onze Achterhoekse weerman Gerrit Vossers: ‘Ut ken plaatselijk goed deur regenen en daardoor drukkend aanvoelen'.

