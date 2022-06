Nieuws Gemist? 99 Studenten verdwalen in het bos en Jan en Hennie zijn 70 jaar getrouwd

70 JAAR GETROUWD | Na de oorlog ontmoetten Jan en Hennie Boon elkaar tijdens de competities van hun sportclubs. Plots was Hennie weg: ze had aan de hongerwinter een botontsteking overgehouden. Jan snelde naar het ziekenhuis, met een zakje pruimen. Nu zijn de twee zeventig jaar getrouwd.

MYSTERIEUZE TASSEN GEZOCHT | De politie is woensdagochtend in en rond de wijk Hatertse Hei in Nijmegen op zoek naar tassen die zijn achtergelaten door vier verdachten. De inhoud ervan zou gevaarlijk zijn, maar over wat er dan precies inzit doet de politie verder geen mededelingen. Er is een Burgernetbericht uitgestuurd.

WAMELNAREN VERSLAGEN | De Wamelnaren kunnen nog niet geloven dat de pastorie bij de H. Victorkerk in hun dorp dinsdagavond door brand is verwoest. Het is woensdag het gesprek van de dag. ,,Voor een hoop mensen liggen er veel jeugdherinneringen in de pastorie.”

VERDWAALD IN HET BOS | Door een van internet geplukte wandelroute kwam een groep van 99 studenten en acht docenten uit Duitsland vast te zitten in het Oostenrijkse Kleinwalsertal. De groep raakte in grote moeilijkheden en moest gered worden door de plaatselijke reddingsdienst.

MARATHONLOPER ERNSTIG ZIEK | Tom van Beusekom (31) loopt niet meer hard. Noodgedwongen, want de Bredevoortse atleet is ongeneeslijk ziek. Hij heeft slokdarmkanker met uitzaaiingen in de lever. ,,Dit is mijn laatste marathon, die win ik niet.”

OUD-MINISTER DEKKER ZWAARGEWOND | Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een val van zijn racefiets op het Schelpenpad in de duinen bij Monster. Na het ongeval is een 42-jarige vrouw aangehouden voor poging zware mishandeling en poging doodslag.

DRONKEN OP DE E-BIKE?| Een op de vijf mensen stapt op de e-bike na het drinken van alcohol. Dat blijkt uit een onderzoek van Stella Fietsen uit Nunspeet. Veilig Verkeer Nederland (VVN) noemt dat aantal schrikbarend hoog.

BESTUURDER RIJDT DOOR NA AANRIJDING | De bestuurder van een witte bestelbus is donderdag 2 juni doorgereden nadat die in botsing was gekomen met een 12-jarig meisje op de fiets.

MAN RIJDT IN OP SCHOOLKLAS | In het centrum van de Duitse stad Berlijn is vanmorgen iemand met een voertuig ingereden op een schoolklas. Daarbij is volgens de brandweer zeker één dode gevallen. Minstens negen mensen raakten zwaargewond, zes van hen verkeren in kritieke toestand. De 29-jarige bestuurder is aangehouden.

NIEUWE SPELREGELS? | Er is geen sprake van dat de KNVB gaat experimenteren met nieuwe spelregels in de eerste divisie. Dit zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de bond, in een reactie aan het ANP. ,,Het is jammer dat het beeld is ontstaan dat de KNVB zomaar iets bedenkt. Wij doen nooit iets zonder overleg met de clubs.”