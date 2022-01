Nieuws gemist? Aangifte tegen Ali B om verkrachting; burgemeesters: ‘Gooi de samenleving open’

Volledig scherm Tim Hofman tijdens De veelbesproken aflevering van Boos over The Voice. © BNNVARA / BOOS

OPLICHTING FENERBAHCE: AUTOBEDRIJF TER ZIELE Een autobedrijf uit Doetichem is na 43 jaar ter ziele nu Fenerbahçe tonnen opeist vanwege fraude. De dealer in luxe bolides is spoorloos. Het autobedrijf is mogelijk gebruikt om de Turskse voetbalclub Fenerbahçe voor tonnen op te lichten. Het bedrijf is stap voor stap ontmanteld. De Lamborghini’s, Ferrari’s en Porsches zijn weg, de showroom is op wat plantenbakken en een bankstel na leeg.

WEER NAAR DE WEDSTRIJD? Als er op korte termijn ruimte is om te versoepelen, kijkt het kabinet ook naar de toelating van publiek bij sportwedstrijden. Premier Mark Rutte is optimistisch over het verder loslaten van de lockdown volgende week. De cijfers over omikron zijn bemoedigend, zei hij in het coronadebat in de Tweede Kamer. ,,We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen”, zei Rutte.

Wintersportliefhebbers reageerden vandaag verheugd op het afschaffen van de quarantainplicht in Oostenrijk.

WONDER VAN NIJEVELT Gemma Pappot (80) kreeg na een verwarrende tijd de diagnose dementie. Ze vertrok naar een verpleeghuis en gaf bezittingen weg. Maar ze knapte op en kon na een paar maanden weer zelfstandig wonen. Een bijzondere wending in haar leven. Het ‘wonder van Nijevelt’.

Volledig scherm Gemma Pappot woont weer zelfstandig. © Paul Rapp

GOOI DE SAMENLEVING OPEN De burgemeesters van zo’n dertig steden, onder wie Hubert Bruls van Nijmegen en Ahmed Marcouch van Arnhem, vinden dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. Volgens de Nijmeegse burgmeester Bruls is een verkeerde keuze van het kabinet op 14 januari geweest om de winkels wel te openen en de horeca en cultuursector niet.

JONGERE IN BEJAARDENHUISJE In Ooij is rumoer ontstaan over de toewijzing van bejaardenhuisjes. Recent is zo’n bejaardenhuisje toegewezen aan een jonger iemand, bovendien van buiten Ooij, en dat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat deze week een ander bejaardenhuisje (aan de Bleistraat) beklad is.

FENOMENALE ASSIST ARNHEMSE KEEPER De gokkantoren hadden bar weinig vertrouwen in een stunt van de Nederlandse zaalvoetballers in hun openingswedstrijd op het EK: met elke euro die je inzette op een Oranje-zege, won je er vijf. Een euro inzet op een overwinning voor tegenstander Oekraïne? 28 cent winst.Maar Oranje zorgde wel degelijk voor een stunt.

Volledig scherm Manuel Kuijk (rechtsonder) viert met zijn ploeggenoten van Oranje de EK-zege op Oekraïne. © Getty Images © Getty Images

STRAAT OPEN OM BITCOINS TE MINEN? Een straat die over ruim 250 meter open ligt en tientallen onbereikbare garages. En dat allemaal omdat één huis extra stroomkabels nodig heeft. Bewoners van het Bretagnehof in Woensel ervaren veel overlast deze dagen, naar verluidt omdat de bewoner van het betreffende huis Bitcoins ‘delft’. ,,Dit verwacht je in zo’n woonwijk niet.”