Nieuws gemist? Aanhouding met getrokken wapens in Arnhem en twee tieners overleden bij drama in Essen

SCHULDEN DREIGEN NA SALARISBLUNDER Medewerkers van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen komen in de problemen nu ze te veel betaald salaris terug moeten betalen. Hoe hadden ze kunnen zien dat er iets mis is? ,,Verpleegkundigen valt niets te verwijten. Sterker, ze maakten er gewag van. Ze eisen dan ook kwijtschelding.”

AANHOUDING MET GETROKKEN WAPENS Agenten met getrokken wapens hebben maandag op de Bosweg in Arnhem twee personen aangehouden.

LANGE RIJEN VOOR HARRY POTTER EXPERIENCE De verwachtingen over de hoge opkomst voor de Harry Potter Experience lijken uit te komen. Vanuit het hele land komen fans naar Nijmegen voor een magische middag en dat zorgde voor lange rijen. Al snel na aanvang van de middag kan publiek slechts mondjesmaat en gedoseerd binnen bij de bibliotheek.

SEAT DREIGT TE VERDWIJNEN Het van oorsprong Spaanse automerk Seat is over een jaar of zes, zeven mogelijk slachtoffer van een reorganisatie binnen de VW-groep. Er is een goede kans dat het merk het volgende decennium niet haalt, zo blijkt uit een rapport van de Duitse krant Handelsblatt.

MONDKAPJES TERUG IN ENGELAND? Mensen moeten opnieuw worden aangemoedigd om afstand te houden en gezichtsmaskers te dragen om de zorg te beschermen tegen een nieuwe coronagolf. Topbestuurder Chris Hopson van NHS Providers dringt er bij ministers op aan om ‘verstandige voorzorgsmaatregelen’ bespreekbaar te maken die het publiek kan nemen om de druk op de zorg te verminderen bij een nieuwe uitbraak van corona.

DRAMA IN ESSEN In het Duitse Essen is gisteravond een tragisch ongeval gebeurd bij een parkeergarage. Een Volkswagen Golf viel 18 meter van het dak van de garage naar beneden. Beide inzittenden, twee jongens van 16 en 19 jaar oud, kwamen om het leven.

NIEUWE AUTO IN DE PRAK Een jonge bestuurder is maandagmiddag met een nieuwe Volvo in een droogstaande sloot beland aan de Mermsestraat in Elst. Extra pijnlijk: zijn vader had de bolide vijf dagen voor het ongeval gekocht.