Nieuws gemist? Aanhouding voor doodschoppen Carlo op Mallorca; huurconflict totaal ontspoord

AANHOUDING DOODSCHOPPEN MALLORCA De politie heeft vanochtend een 19-jarige man uit Hilversum aangehouden voor twee verschillende geweldsincidenten op Mallorca. Bij een van die twee incidenten kwam Carlo Heuvelman om het leven, maar de man die nu is opgepakt wordt (nog) niet verdacht van het schoppen van Carlo. Hij wordt verdacht van tweemaal poging doodslag vanwege het schoppen van andere slachtoffers. Het gaat om Sanil B., bevestigt de vader van de verdachte.

OLYMPISCHE SPELEN Dag twaalf van de Olympische Spelen zat erop! Het was weer een mooie dag voor Nederland, met twee bronzen medailles en zilver. Lees er alles over terug in dit artikel.

AL 65 JAAR IN HETZELFDE HUIS In 1956 was Annie (87) pas getrouwd. Met haar kersverse echtgenoot betrok Annie Hendriks-IJkhout (toen 22 jaar) een splinternieuwe woning in Zevenaar. Het jonge stel betaalde 10,25 gulden (minder dan 5 euro) huur per week. 65 jaar later woont ze nog in hetzelfde huis en is tevreden: ‘De badkamer heeft de originele tegels nog’

DALING ZIEKENHUISOPNAMES Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de eerste keer in drie weken gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er nu 662, 57 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gestegen. Er zijn 2836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

BIZAR HUURCONFLICT Een conflict tussen een huurder en een huisbaas in Leersum is volledig ontspoord. Bewoner Ed Jansen kon zijn ogen niet geloven toen zijn huisbaas een groot deel van zijn tuin platsnoeide en zijn uitzicht met 32 grote hooibalen verpestte. Allemaal in een poging hem uit z’n huisje te krijgen: ‘We gaan nóg meer treiteren’.

Volledig scherm Leersum Grote balen kuilgras voor de deur op de Ginkelsedwarsakker2 bij verhaal Wim van Amerongen. Foto William Hoogteyling © William Hoogteyling

VERMISTE MAN IN AUTO GEVONDEN De auto van de vermiste Deventenaar Tino (55) is dinsdag bij de Loswal in Wijhe uit het water gehaald. De politie bevestigt zojuist dat het inderdaad om de auto gaat waar ze al weken naar op zoek was. In de auto is ook een stoffelijk overschot gevonden. Vandaag werd bekend gemaakt dat het inderdaad om de vermiste man gaat.