Nieuws gemist? Aanhoudingen en auto's in beslag genomen na illegaal feest; 2022-baby's geboren

ILLEGAAL FEEST RIJSWIJK MAG Een illegaal feest op het terrein van de voormalige steenfabriek Roodvoet in Rijswijk (Gld.) dat in de oudjaarsnacht begon eindigde pas op nieuwjaarsdag rond 17.00 uur. De vele honderden bezoekers verlieten het rave-terrein, enkele oude loodsen. De politie greep niet eerder in bij het feest. Maar hield wel een uitgebreide controle naderhand. Daarbij werden drie mensen aangehouden en diverse wagens in beslaggenomen.

OUD EN NIEUW 2021-2022 De jaarwisseling verliep heftig en met veel incidenten. In Malden raakte een 18-jarige jongen ernstig gewond aan zijn gezich door vuurwerk. Een acute operatie was nodig om zijn leven te redden. Op de spoedeisende hulp van het CWZ in Nijmegen kwamen zo'n 20 vuurwerkslachtoffers binnen. Bij de ziekenhuizen in heel Nederland hielden ze hun hart vast voor nieuwjaarsnacht. Op de spoedeisende hulp (SEH) van het Catharina Ziekenhuis meldde zich om drie minuten over twaalf de eerste ernstige patiënt.

Burgemeester Bruls van Nijmegen reageerde kritisch op de oudjaarsnacht: ‘Als je het hele jaar zulke ‘relatief rustige’ nachten hebt, word je op den duur horendol. Ik blijf het een absurde nacht vinden.”

Zeker acht historische panden aan de Markt in Beusichem zijn op oudjaarsnacht beschadigddoor een zware vuurwerkbom. Ruiten sneuvelden, dakpannen verschoven en bij zeker een gebouw ontstonden scheuren in de muur.

BOOSTEREN SCHIET OP De eerste twintigers zijn aan de beurt voor de ‘oppepprik’, laat coronaminister De Jonge weten. Mensen die in 1993 en 1994 zijn geboren, kunnen een prikafspraak maken. Ondertussen stijgt het aantal nieuwe besmettingen verder door, maar blijft ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen dalen. Lees hier alles over het coronavirus.

DRIE EXPERTS HELPEN JE VAN DE KILO'S AF Afvallen blijft een populair voornemen tijdens het nieuwe jaar, maar veel mensen vinden het lastig om het vol te houden of om op gewicht te blijven. Het gaat namelijk niet alleen om calorieën tellen of een goed dieet, het is ook een mentale kwestie. Drie experts vertellen hoe je hiermee om kunt gaan.

CARMEN, JOEP, GIJS EN INÈS Carmen. Zo heet de eerste baby die op deze eerste dag van het nieuwe jaar geboren is in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Nieuwjaarsochtend om 4.53 uur kwam ze ter wereld. Voor de ouders Peer Aldenhoven (41) en Marije Slag (40) uit Velp is Carmen hun eerste kindje. In Nijmegen was het Joep die als eerste ter wereld kwam in het CWZ in Nijmegen. En Inès verblijdde haar ouders nog net voor het nieuwe jaar begon. Om 02.45 uur werd de eerste baby van 2022 in Ziekenhuis Gelderse Vallei geboren. Zijn ouders gaven hem de naam Gijs. Het is een stevige jongen, hij woog bij zijn geboorte 4.190 gram.

Volledig scherm Gijs, de eerste baby die in 2022 werd geboren in Ziekenhuis Gelderse Vallei. © Ziekenhuis Gelderse Vallei

DAGBOEK VAN EEN EVACUÉ Onverwacht snel ging het in augustus helemaal mis in Afghanistan, toen in no time de taliban de macht overnam. Even onverwacht snel kwam er een tentenkamp bij Nijmegen om geëvacueerde Afghanen op te vangen. Sonia Azatyar (28) kwam er terecht en hield een dagboek bij. ,,Ik heb wel momenten dat ik spijt heb dat ik ben vertrokken.’’

Volledig scherm Afghaanse journaliste voor AP, Sonia Azatyar. © Paul Rapp

DE WEERSTAND VAN DE STAAT Terugkijken is niet de natuurlijke staat van De Staat, maar het zijn bijzondere tijden. Hoe is het om nu muzikant te zijn? Wat helpt: de Nijmeegse band voelt zich tegenwoordig comfortabel in oncomfortabele situaties.

VECHTEN TEGEN WINDMOLENS Charles den Tex, vermaard thrillerschrijver, wilde dit jaar in de Achterhoek de eerste politieke partij oprichten tegen windmolens. Zo ver kwam het niet, maar het verzet is er niet minder om. ,,Waarom zou de ommekeer niet beginnen in Bronckhorst?’’

DE MAN ZOU ONTVOERD ZIJN IN FRANKRIJK De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over een ontvoerde man die oudejaarsdag aanbelde bij een huis aan de Renbaan bij Aerdt.De man gaf daarbij aan overvallen te zijn.

DE GROOTSTE GEMEENTE VAN BRABANT BESTAAT NU ECHT Vijf gemeentes weg; één ervoor terug. Toen de klok tijdens de jaarwisseling naar 00.00 uur schoof, was dat niet alleen de officiële start van een nieuw jaar, maar ook van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dat ging verrassend vlekkeloos.

Volledig scherm Burgemeester Wim Hillenaar van Land van Cuijk. © Ed van Alem

ZE VIEL ZITTEND OP HAAR STOEL EEN VERDIEPING NAAR BENEDEN Het is een wonder dat Diane Bellings (70) gisteravond na meer dan 14 uur levend onder het puin vandaan werd gehaald na de gasexplosie in het Belgische Turnhout.