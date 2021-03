Nieuws gemist? Aantal coronagevallen blijft stijgen en feestende Thierry Baudet duikt op

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 18 maart.

CORONA Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de tweede dag op rij gestegen. Het RIVM ontving afgelopen etmaal 6187 positieve tests, 235 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 861 gevallen. Verder gaan op Aruba vijf coronavarianten rond, meldt het RIVM.

ASTRAZENECA Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA houdt vol dat het vaccin van AstraZeneca veilig is en moet blijven worden gebruikt om een uitweg te vinden uit de coronacrisis. Wel is er sprake van een piepkleine kans op een complicatie waarvan nog niet uit te sluiten is dat deze door het vaccin veroorzaakt wordt, stelt het agentschap.

Volledig scherm Het vaccin van AstraZeneca. © AP

OOST-NEDERLAND KLEURT BLAUW Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is stevig afgerekend met de laatste bolwerken van CDA, GroenLinks en SP in grote delen van Gelderland, de Utrechtse Heuvelrug, het noordoosten van Brabant en Noord-Limburg. De hele regio kleurt VVD-Blauw.

De partij van premier Rutte is de enige die na vier roerige jaren niet wordt afgestraft. De stikstofcrisis, de coronacrisis, de toeslagenaffaire; de inwoners van het verspreidingsgebied van De Gelderlander rekenen het de VVD allemaal niet aan. Andere partijen wel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WAAR WAS BAUDET? Bijna zeventien uur nadat de stembussen zijn gesloten, liet lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie zijn gezicht weer zien. Hij noemt de verkiezingsuitslag ‘een prachtig resultaat’ en zijn partij ‘de grootste winnaar’. Via Twitter doken beelden op van een dansende Baudet, omringd door partijgenoten. De anderhalve meter regels worden hierbij niet gerespecteerd. De aanwezigen staan hutjemutje op elkaar.

HOE GAAT HET NU VERDER? Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, twee politieke zwaargewichten van VVD en D66, gaan aan de slag om de mogelijkheden van een nieuwe regeringscoalitie te verkennen. Ze hebben een breed draagvlak bij de lijsttrekkers van de zeventien gekozen partijen in de Tweede Kamer, zei Kamervoorzitter Khadija Arib na overleg met de partijleiders.

HEINEKEN De Nijmeegse bistro De Bok hoopte dat de zaak zou uitgroeien tot een landelijk voorbeeld, maar moet nu toch een eerste teleurstelling verwerken. De Bok daagde Heineken voor de rechter in de hoop op huurverlaging en korting op de bierprijs. Maar dat zit er voorlopig niet in: de rechter in Arnhem geeft Heineken gelijk.

Volledig scherm Manolis Sopassoudakis achter de tap van bistro De Bok. © Gerard Verschooten

TRAMAANSLAG Het is vandaag twee jaar geleden dat traumachirurg Marijn Houwert (39) de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag een voor een zag binnenkomen in het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht. In zijn boek Zorg voor je mensen schrijft hij over zijn vak, over casussen die hem bijblijven, over de tramaanslag. „Die dag komt het dichtst bij oorlog van alles wat ik tot nu toe in mijn zeer beschermde leventje heb meegemaakt.”

VOETBAL NEC is vrijdag voor het eerst in tijden niet live te volgen voor de achterban. Nu stadions op slot zitten vanwege corona is voetbalzender ESPN de enige optie om de Nijmeegse club aan het werk te zien. Maar wat wil nou: het televisiekanaal zendt de uitwedstrijd tegen TOP Oss niet uit.

Volledig scherm NEC tegen Volendam, eerder deze week. © Pro Shots / Stefan Koops