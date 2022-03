Nieuws gemist? Accijns op brandstof al vanaf 1 april omlaag en Vitesse in de uitverkoop nu Russische eigenaar Valeri Oyf opstapt.

Kabinet grijpt nog sneller in | Het kabinet gaat al vanaf 1 april de accijnzen voor brandstof verlagen. Gisteren lag nog het plan op tafel dat vanaf 1 juli te doen, maar het blijkt nog eerder te kunnen. Ook de btw op de energierekening wordt verlaagd, die verandering gaat wel op 1 juli in. Dat meldt het kabinet.

Vijf klanten van minderjarige prostituee in Arnhem krijgen politie aan de deur, het gaat om jonge mannen uit de regio | Zij kwamen bovendrijven in een onderzoek naar mensenhandel. Eerder zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van mensenhandel. Na de aanhouding van een 22-jarige man uit Dordrecht en een 32-jarige man uit Apeldoorn, kreeg de politie de klanten in beeld. De hoofdverdachten worden verdacht van mensenhandel waarbij ze een minderjarige hebben gedwongen seks te hebben tegen betaling.

Vitesse gaat in de verkoop: Russische eigenaar Valeri Oyf stapt op in Arnhem | De Russische oligarch Valeri Oyf stapt onder druk van de oorlog in Oekraïne per direct op in Arnhem. Hij legt per direct zijn functie neer. Alle aandelen van de Arnhemse club zijn te koop. Daarvoor wordt een procedure opgestart, zodat de ‘continuïteit’ van de eredivisionist wordt gewaarborgd. Het doel is dat ‘Vitesse zich kan blijven focussen op de sportieve ambities’.

Volledig scherm Directeur Financiën en Bedrijfsvoering van Vitesse, Pascal van Wijk (L) en Valeri Oyf (R). © Joep Leenen

Opeens worden vluchtelingen opgevangen in het huis van Salina en zij wist van niks: ‘Waar moet ik heen?’ | Leegstaande panden lijken al snel geschikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Maar soms heeft dat ook een keerzijde. Zoals bij de oude muziekschool in Krimpen aan den IJssel, die al jaren wordt bewoond door Salina en Mike. ,,Ik weet niet waar ik heen moet, we wonen hier niet voor niets antikraak.”

Docent (33) middelbare school in Druten in tranen na vonnis: hij moet de cel in voor seksueel misbruik leerlinge (14) | Een 33-jarige voormalige docent van een middelbare school in Druten is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden waarvan de helft voorwaardelijk voor seksueel misbruik gedurende anderhalf jaar van een 14-jarige leerlinge.

Oekraïense vluchtelingen ook opgevangen op cruiseschip in Nijmeegse Waalhaven | Zo’n 240 Oekraïense vluchtelingen worden binnenkort opgevangen op twee cruiseschepen die in de Waalhaven in Nijmegen komen te liggen. De noodopvang is nodig omdat de verwachting is dat grote groepen vluchtelingen wegens de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland komen.

Traumahelikopter landt bij kinderopvang in Wijchen, maar het valt gelukkig mee | Bij kinderopvang De Eerste Stap in Wijchen is vrijdag aan het eind van de ochtend een traumahelikopter geland. Dat was schrikken, maar gelukkig blijkt er niets ernstigs te zijn gebeurd. Er is een kindje gevallen op de opvang. Nadat de ambulance en traumahelikopter met een kinderarts ter plaatse kwamen bleek dat het meeviel. Het kindje, wiens leeftijd niet bekend is, is wel voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Bruls waarschuwt over opvang Oekraïners | De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad , windt er geen doekjes om. ,,Het wordt de komende tijd echt vervelend, dat moeten we goed beseffen. Er gaat gedoe komen, er komen problemen, het wordt echt ugly.’’ Waarschijnlijk zijn al kort na het weekend de eerste 25.000 opvangplekken die gemeenten nu aan het maken zijn in onder meer sporthallen, zoals de Jan Massinkhal in Nijmegen en de Tinnegieter in Beuningen, al allemaal vol. Die dienen als noodopvang, ‘voor maximaal zeven dagen’.

Volledig scherm Voorzitter van het Veiligheidsberaad en tevens burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. © ANP

Willibrord Frequin komt ‘met zijn laatste krachten’ naar Nijmegen: interview in boekhandel | Televisiepersoonlijkheid Willibrord Frequin komt zaterdag naar Nijmegen voor een boekpresentatie in boekhandel Dekker van de Vegt. Hij wordt er, samen met journalist Fons de Poel, geïnterviewd door oud-journalist Hans Jacobs.

Zelenski: Oekraïne heeft strategisch keerpunt bereikt, Poetin stuurt vreemdelingenlegioen | De Oekraïense president Volodimir Zelenski vindt dat Oekraïne een strategisch keerpunt heeft bereikt in de oorlog met Rusland. Hij waarschuwde vrijdag wel dat het niet mogelijk is te zeggen hoe lang de gevechten, die op 24 februari uitbraken toen Russische troepen zijn land binnentrokken, nog zullen duren.

Mensen vragen Lambert van Meijeren: ‘U bent toch veel te aardig om lijsttrekker FvD te zijn?’ | Lambert van Meijeren (67) sluit een Noordtak door de Achterhoek pal naast de A/N18 niet uit én - ‘mits ruim gecompenseerd’ - het winnen van gas in Groningen ook niet. De lijsttrekker van de FvD is de grote onbekende in Doetinchem.

Volledig scherm Lambert van Meijeren Forum voor Democratie. © Jan Ruland van den Brink

Ongeluk met zes auto’s op de N325 in Arnhem; verschillende mensen gewond | Zes auto’s raakten donderdagavond betrokken bij een ongeluk op de N325 in Arnhem. Er zouden verschillende mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht en de weg is tijdelijk dicht geweest.