Nieuws gemist? Achterhoeker Mickel bouwt een dino na en Heidi en Wilco jagen met lokeenden (en dat vinden ze niet zielig)

WOONPROTEST Ongeveer 300 mensen protesteerden zondagmiddag op de Markt in Arnhem tegen de woningnood. Veel deelnemers hadden eigen redenen om te demonstreren: ,,Ik woon noodgedwongen bij mijn ouders.”

Volledig scherm Woonprotest in Arnhem. © Rolf Hensel

DAKLOZE TAWAN Ruim 12.000 volgers op de populaire app TikTok, video’s die honderdduizenden kijkers trekken en talloze reacties. Op het eerste gezicht lijkt Tawan een succesvolle jongeman die alles voor elkaar heeft. Maar schijn bedriegt. De twintiger zwerft al anderhalf jaar op straat, de laatste maanden voornamelijk in Nijmegen, en slaapt ’s nachts in een tentje op het strand. ,,Hoe kom ik uit deze situatie?”

BRUTALE HONDENDIEVEN Ze dacht vorige week aan het begin van de avond, het was nog net licht, in alle rust haar honden uit te laten in de wijk Luneven in Boxmeer. Ineens sprong er in de straat waar ze liep een man uit een wit busje. Die kwam direct op haar af. Annemiek dacht nog maar één ding: ‘Wegwezen hier!’. Ze rende met haar hondjes naar het dichtstbijzijnde huis waarvan ze zeker wist dat er iemand thuis was. ,,Daar kon ik gelukkig snel naar binnen.’’

OPHEF OVER LOKEENDEN Een video van een spartelende lokeend in de Reeuwijkse Plassen heeft vorige week ophef veroorzaakt. Te zien is hoe het dier uit het water probeert te komen, terwijl hij door een jager in een boot wordt vastgehouden aan een touw. Maar is dat wel zo zielig? Jager Heidi Looy (57) en haar man Wilco van Roon (50) vinden van niet.

DINO TRIX In het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel staat sinds begin deze maand een replica van de beroemde 67 miljoen jaar oude tyrannosaurus rex Trix uit Naturalis in Leiden. Mickel van Leeuwen zette het bouwpakket van ruim 300 onderdelen eigenhandig in elkaar. De Achterhoeker was als klein jongetje al gefascineerd door botjes die hij in het bos vond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

NEC WINT, BLAMAGE VOOR VITESSE Een dramatische week werd zondag door NEC positief afgesloten. De Nijmeegse club won knap met 1-2 van FC Twente door een laat doelpunt van invaller Javier Vet. Lees hier het wedstrijdverslag. De andere deelnemer aan de Gelderse derby, Vitesse, kende juist het omgekeerde gevoel. De Arnhemmers verloren na een succesvolle week, met ook Europees succes, in blessuretijd met 2-1 van laagvlieger Go Ahead Eagles. In de eigen GelreDome nog wel.

Volledig scherm Javier Vet wordt bejubeld door zijn medespelers na zijn 1-2 in de Grolsch Veste tegen FC Twente. © Pro Shots / Ron Jonker

NIJMEEGSE WIJK GESCHOKT Middenin de idyllische woonwijk Hees blijkt een drugspand te staan. Omwonenden zijn verbaasd, maar een paar buren wisten dat het niet pluis was. ,,We waren op onze hoede.” Lees hier het uitgebreide verhaal vanuit de wijk.

Volledig scherm Het drugspand in de Nijmeegse wijk Hees. © Foto: Bert Beelen

AJAX TRAKTEERT PSV OP RECORDNEDERLAAG Vijf dagen nadat Ajax de Duitse topclub Borussia Dortmund met 4-0 naar huis had gestuurd, was het de beurt aan PSV om in de Johan Cruijff Arena aan te treden. De Eindhovenaren moesten zelfs nog een doelpunt meer slikken dan de Duitsers: 5-0. Daarmee heeft Ajax in de eredivisie vier punten afstand genomen van de grootste concurrent.

Dan zijn er nog een aantal dingen die je zaterdagavond laat misschien gemist hebt:

RICO VERHOEVEN Zijn Belgische uitdager Jamal Ben Saddik maakte het hem bepaald niet makkelijk, maar Rico Verhoeven had in Arnhem opnieuw de langste adem. De zwaar gehavende Brabantse kickbokser sloeg in de vierde ronde toe en prolongeerde zijn wereldtitel voor de tiende keer. Bekijk hieronder de samenvatting van de titanenstrijd.

MAX VERSTAPPEN Vannacht was de kwalificatie voor de Grand Prix van Texas, voor Max Verstappen in zijn Formule 1-bolide van Red Bull. De snelheid van Mercedes werd gevreesd, na de races in Turkije en Rusland. Maar Red Bull Racing antwoordde meteen weer op het asfalt in Amerika. Niet Lewis Hamilton maar de Nederlander start daar vandaag op pole. ,,Yes, wat voelt dit goed.”

VROUW OVERLEDEN IN DEN BOSCH Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch is zaterdag om het leven gekomen bij een steekpartij, dat werd laat op de avond bekendgemaakt door de politie. Een 21-jarige vrouw uit Den Bosch is aangehouden. De steekpartij gebeurde in het huis van het slachtoffer. Beelden van het overleden slachtoffer werden door een (bedrijfs)account van de verdachte op Instagram gestreamd en de politie roept mensen op om deze beelden niet te delen, uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden.