Nieuws Gemist? Achtervolging eindigt op oprit woning; blunder met kaartverkoop laatste concert De Dijk

ZOMERGOLF | De ziekenhuizen Slingeland en SKB in de Achterhoek zijn alert nu het aantal opnames van coronapatiënten licht oploopt en de ‘zomergolf’ lijkt begonnen. In het Slingeland is het speciale coronateam, dat een sluimerend bestaan leidde, deze week weer bijeen gekomen.



VERKEERSDODE IN ZEDDAM | Een automobilist is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto bij Zeddam. Lees meer.



BOERENPROTEST | Vanuit heel het land verzamelden boeren vandaag in het Gelderse Stroe voor een groots boerenprotest. Met de slogan ‘Wij keren Den Haag de rug toe’, wilden de boeren een vuist maken tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De vraag is hoelang de boeren het volhouden om samen een vuist te maken?

AARDBEVING EIST BIJNA DUIZEND LEVENS | Een aardbeving in het oosten van Afghanistan heeft zeker 950 levens gekost. Het dodental loopt snel op en er zijn zeker al 1500 gewonden gevallen. De beving, in de nacht van dinsdag op woensdag, had een kracht van 6.1. De autoriteiten zoeken nog steeds naar slachtoffers.



DIJK VAN EEN BLUNDER | Honderden mensen die dachten dat ze een kaartje hadden gekocht voor het afscheidsconcert van De Dijk in oktober, komen bedrogen uit. Door een fout in het systeem van poppodium Doornroosje lopen zij het allerlaatste optreden van de band mis.



TBS’ERS ONTSNAPT | Twee tbs’ers zijn voortvluchtig nadat ze dinsdagavond om 20.30 uur op spectaculaire wijze zijn ontsnapt uit tbs-kliniek De Pompestichting in Nijmegen. De politie bevestigt dat het gaat om Luciano Dijkman (24) en de 27-jarige Sherwin Windster, twee mannen die allebei vastzaten voor gewelddadige overvallen. Burgemeester Bruls maakt zich grote zorgen. Lees meer en bekijk een item over de ontsnapping:

SPOOKBEWONERS | Je inschrijven op een adres van een ander zonder dat de gemeente van tevoren controleert of dat in orde is. Dat kan in Arnhem, zo heeft Anne Marie Schrijver ontdekt. In 2018 werd ze voor het eerst geconfronteerd met de inschrijving van een wildvreemde bewoner op haar adres. Vorige week was het opnieuw raak. ,,Weer iemand die plotsklaps op mijn adres woont.” Lees haar verhaal.



MAN NEERGESCHOTEN | De politie heeft woensdag in Den Hoorn een man neergeschoten. De man stond op straat met een mes te zwaaien. Ondanks meerdere waarschuwingsschoten bleef de man op de agenten afrennen.



ACHTERVOLGING EINDIGT OP OPRIT | Een 23-jarige automobilist uit Tiel is afgelopen nacht een oprit van een woning opgereden aan de Drumptselaan in Tiel. Daarbij klapte deze ook tegen een auto aan die daar geparkeerd stond. De man bleek niet in het bezit van een rijbewijs.



DRUGSCONTAINER | Er worden steeds minder vaten met drugsafval gevonden. En dat baart de politie zorgen. ,,Want waar is dat drugsafval gebleven? Het duidt erop dat criminelen nieuwe manieren hebben gevonden om het te dumpen.” Dat zei politieagent Wouter Pol woensdag voor het gemeentehuis van Bronckhorst, waar een heuse ‘drugscontainer’ stond. Lees meer en bekijk de video:

