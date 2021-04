Nieuws gemist? Actie voor ernstig zieke Nanette en een spectaculaire autobrand op de snelweg

LAND LANGZAAM WEER OPEN? Iedereen is er aan toe: versoepelingen van de coronaregels. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is er optimistisch gestemd over. Hij heeft ‘goede hoop dat we het land binnen een paar weken langzaam van het slot kunnen halen’. land binnen paar weken langzaam van het slot kunnen halen’. Volgens de burgemeester van Nijmegen mag de samenleving beloond worden voor een klus ‘die tienduizenden mensen heeft gered’. Er zijn meer positieve geluiden. De derde coronagolf wordt mogelijk korter en minder hevig dan eerder gevreesd. Dat melden bronnen rond het OMT aan deze site. De drukte op de intensive care-afdelingen kan volgens een nieuwe voorspelling half april al zijn piek bereiken.

DODELIJK ONGELUK Bij een eenzijdig ongeluk in Vaassen is dit weekend een 20-jarige man uit Rheden omgekomen. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De jongen reed met zijn auto tegen een boom. Zijn bijrijder raakte zwaargewond.

ACTIE VOOR NANETTE Nanette Bielefeld kampt dagelijks met de gevolgen van een uitzonderlijke combinatie van ziektes waardoor ze letterlijk haar hoofd niet omhoog kan houden. Een operatie kan haar leven redden. Alleen: de ingreep kost zo'n 1,5 ton. De stichting Nanette Keeps her head up wil nu een klein vermogen ophalen om een levensreddende operatie te kunnen betalen. ,,Het is wel één voor twaalf.’’

Volledig scherm Nanette Bieleveld is op zoek naar 1,5 ton zodat zij vanwege haar ziekte een experimentele behandeling in Spanje kan ondergaan. © Raphael Drent

KNUFFELVARKEN VAN KLAVERDAL Het Arnhemse Modekwartier heeft haar eigen Babe. Ze heet Freule Wilhelmina Taart en is een varken van 3 jaar oud. Freule woont niet in een stal of schuur. Ze is een huisvarken dat als een diva op de bank ligt. In de afgelopen jaren groeide ze uit tot het troetelvarken van Klarendal, waar eigenaresse Beli Gerrits van den Ende haar aan een tuigje uitlaat.

Volledig scherm Het knuffelvarken van Klarendal. © Rolf Hensel

UITJE MET PASEN Zeg je ‘Pasen’, dan zeg je vaak ook: tuincentrum. Maar dit jaar is alles anders: ook hiervoor moet je (soms ruim van te voren) reserveren. Blijven de ware liefhebbers over? In Wijchen en Malden is de drukte tot nu toe ‘beheersbaar'.

BOERBURGERBEWEGING Boeren en plattelanders rukken op naar Den Haag. Maar deze keer niet om te demonstreren. Met Caroline van der Plas hebben zij sinds deze week een stem in de Tweede Kamer. Een reconstructie van de ongekend snelle opkomst van de BoerBurgerBeweging.

Volledig scherm Caroline van der Plas. © EPA

DREIGBRIEF Verschillende moskeeën in Nederland hebben vrijdag een dreigbrief gekregen. In de envelop zat een luier met daarop de tekst ‘paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij’. De brief is ook bezorgd bij de moskee in Culemborg. ,,We schrikken natuurlijk en het wordt steeds erger”, zegt Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) tegen de NOS.

AUTO IN BRAND OP DE SNELWEG Spectaculaire beelden vanaf de A348 bij De Steeg: daar vloog een auto vanmiddag door onbekende oorzaak in brand. De bestuurder rook iets vreemds, dus zette hij de auto stil op de vluchtstrook en stapte uit. En dat is maar goed ook, want niet veel later sloegen metershoge vlammen uit het voertuig. Er vielen geen gewonden.