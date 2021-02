Nieuws gemist? Actie voor Nijmeegse viskraam en Tweede Kamer blijft achter omstreden avondklok staan

IKEA CHAOS Het is nog steeds een chaos bij Ikea. Door de enorme hoeveelheid bestellingen, gaat er veel mis. Na een storm van kritiek besloot Ikea eerder al om tijdelijk minder bestellingen aan te nemen. Toch lijkt de situatie niet veel beter. ,,Ik probeer al sinds november twee kledingkasten te bestellen, maar ik krijg telkens de melding dat bepaalde onderdelen niet leverbaar zijn.”

Volledig scherm Ikea. © Jan Ruland van den Brink

AVONDKLOK Met een nieuwe spoedwet hoopt het kabinet de avondklok alsnog te redden. In de Tweede Kamer was vandaag een debat hierover. Er bleek alsnog voldoende steun voor de maatregel, maar niemand heeft een goed woord over voor het ‘gestuntel’.

ACTIE VOOR VISKRAAM Blijft de bekende Nijmeegse viskraam Graat op de markt? Als het aan de Nijmeegse raadsfractie Gewoon Nijmegen ligt wel. De partij is een Facebook-actie gestart om het marktstel Wilma Graat en Johnny van Boxtel te steunen. Door nieuwe regels zijn standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd, zoals Graat en Van Boxtel die hadden, afgeschaft. Daardoor is hun toekomst onzekerder geworden.

Volledig scherm Wilma Graat. © Sara Donkers

INVAL IN ARNHEM Bij een inval door een arrestatieteam van de politie aan de Bredasingel in de wijk De Laar-West in Arnhem zijn vanmiddag drie arrestaties verricht. De politie viel de huizen binnen wegens een vermoeden dat iemand zou beschikken over een vuurwapen. Volgens een woordvoerder van de politie is de inval onderdeel van een langer lopend onderzoek.

DEBACLE BIJ TESTSTRAAT Een coronatest doen bij de teststraat bij Ressen? Dat kan nog wel even duren. De grote coronateststraat is al een maand dicht en opent waarschijnlijk pas half maart. Daarmee is de locatie langer dicht dan open. De sluiting was tot nu toe voor niets, want de nieuwe robotlijn die geplaatst moest worden, kwam niet. Betrokkenen hebben het over ‘een ongelukkige afstemming tussen GGD en ministerie’.

Volledig scherm Het testpaviljoen. © Paul Rapp

NIEUW VELD VOOR VITESSE Vitesse legt per direct een nieuw veld in Stadion GelreDome. De Arnhemse club vervangt de grasmat, omdat die in slechte staat verkeert. De eredivisionist staat voor belangrijke maanden in de competitie en in de KNVB-beker. Daar wacht in de halve finale het thuisduel met VVV-Venlo.

LENTE IN AANTOCHT Voor liefhebbers van zon breken er mooie dagen aan. Aankomend weekend is er lenteweer op komst. Naar verwachting wordt het historisch warm. Zondag kan het kwik zomaar 19 graden aantikken, een record. Daarmee is het drie keer zo warm als gebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Volledig scherm Lente. © Getty Images

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.