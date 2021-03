Nieuws gemist? Actievoerders bezetten Nijmeegs stadhuis en Theo Janssen ziet panters scoren

TeruglezenIs het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 3 maart.

Delen per e-mail

CORONAKAART De landelijke besmettingscijfers gaan weliswaar omhoog, maar in onze regio dalen ze in de helft van alle gemeenten. Oost Gelre ziet de voorbije week de infectiegetallen zelfs bijna halveren.

Gelderland heeft na Flevoland de minste besmettingen van heel Nederland. Raakte de afgelopen week in Gelderland 134 op 100.000 mensen besmet, in een provincie als Noord-Brabant waren dat er 204, in Noord-Holland zelfs 246. Het gemiddelde in Nederland ligt op 187.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

GEEN BLOEMEN OF KNUFFELS ,Liever geen bloemen en knuffels.” Dit vraagt Ingo Brugman, de bewoner van het huis aan de Krokusstraat in ‘s-Heerenberg waar de politie maandag in de achtertuin een babylijkje heeft gevonden.

,,Ik snap dat mensen het doen, maar als ze mij willen steunen kunnen ze beter aanbellen en een bak koffie met me drinken”, zegt Brugman.

Volledig scherm s-Heerenberg-bloemen in de tuin van de woning aan de Krokusstraat. © theo kock persfotografie

HOE KAN DIT? Het lijkt op het begin van een intrigerende film. Op het asfalt van de Westend-straat in het Duitse Bocholt (vlakbij Aalten) wordt tegen 18.00 uur een 37-jarige man wakker. Of eigenlijk: hij komt weer bij bewustzijn. Een hardloper heeft hem gevonden en wil hulp bieden. De 37-jarige man uit Bocholt wil geen hulp, hij is verward.

ONTUCHT Beschuldigd worden van seks met een leerling. Het is het ergste wat een leraar kan overkomen, verzuchtte een man in de rechtbank. Nee, het is het ergste dat je als leraar kunt dóen, verbeterde de officier van justitie en eiste een jaar cel voor ontucht met een 15-jarige.

BEZETTING STADHUIS Boze actievoerders hebben vanmiddag korte tijd de hal van het Nijmeegse stadhuis bezet. Ze eisten dat het minimumloon van gemeentemedewerkers omhoog gaat naar 14 euro. Pas als de wethouder dát toezegt, staakten de demonstranten hun actie, zo was het plan.

VITESSE, BEKERKOORTS EN PANTERPORNO Vitesse is in de ban van de KNVB-beker. Maar de Arnhemse formatie mag de competitie niet uit het oog verliezen, zegt Theo Janssen, speciale gast in De Les van Vites. ,,Dan wordt het seizoen én de bekerfinale niets meer.”

Vitesse’s clubicoon Janssen schuift aan na een zenuwslopende bekeravond. Hij heeft de beker gewonnen als speler van FC Twente. Hij is ook nog tweevoudig landskampioen (Ajax en Twente). Dat zijn nóg grotere prijzen.

Janssen zit bij het paringsseizoen voor de Sri Lanka panters in Burgers’ Zoo. Dat leidt enigszins af. ,,Zij scoren wel”, ziet hij.