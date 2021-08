Nieuws Gemist? Afghaanse vluchtelingen komen naar Nijmegen en Gillis grijpt in op ‘vies’ Vakantiepark Arnhem

AFGHANISTAN-UPDATE Opnieuw komt er een noodopvangkamp voor de opvang van vluchtelingen op Heumensoord, tussen Heumen en Nijmegen. Dat is bedoeld om de toestroom op te vangen van Afghanen die uit hun land zijn geëvacueerd. Er is ruimte voor 750 tot 1000 vluchtelingen die er maximaal tot 1 januari blijven. Het is de vierde noodopvanglocatie voor Afghanen. Heumensoord is nodig omdat de drie andere opvangcentra bij Defensie (Zoutkamp, Zeist en Harskamp) al snel vol raken.



HARSKAMP WORSTELT | Een snel weer verwijderd spandoek tegen de opvang van Afghanen, een inderhaast opgerichte Facebookgroep ‘COA Nee’. De plotselinge komst van 800 Afghaanse vluchtelingen naar de Legerplaats Harskamp zorgt voor tal van emoties in het Veluwse dorp. De een wil helpen. De ander protesteert. Tientallen jongeren protesteren vanavond tegen de opvang.



ULTIMATUM VOOR EVACUATIE | Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid heeft gezegd dat de Verenigde Staten en de andere landen hun evacuaties van mensen uit Afghanistan op 31 augustus afgerond moet hebben. De taliban zijn niet van plan die datum te verlengen. Volg de ontwikkelingen rond de Afghanistancrisis in ons liveblog.

STIKSTOFSTRIJDER VS FORMULE 1 De kans dat de Grand Prix in Zandvoort volgende week alsnog niet doorgaat? ,,Ik schat het op 50 procent’’, zegt de Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek die een kort geding tegen het Formule 1-evenement heeft aangespannen. Een ultieme poging van hem om een stokje te steken voor het toch al fel bekritiseerde racefestijn. Lees meer.



VOETGANGSTER KOMT OM | Een voetgangster (92) is zondag overleden nadat zij een dag eerder op de Slotemaker de Bruïneweg in Nijmegen in botsing kwam met een auto. Dat bevestigt de politie desgevraagd.



STONES-DRUMMER CHARLIE WATTS OVERLEDEN | Rolling Stones-drummer Charlie Watts is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de agent van de rockgroep laten weten. Hij stierf omringd door familieleden in een ziekenhuis in Londen.



GILLIS GRIJPT IN | Ondernemer Peter Gillis sluit zijn vakantieparken na de zomer voor groot onderhoud. De realityster van SBS-programma Massa is Kassa doet dat na forse kritiek op zijn parken, waar de huisjes slecht onderhouden en vies zijn. Omroep MAX kwam gisteravond met een vernietigend oordeel over een huisje op Vakantiepark Arnhem. Columnniste Angela de Jong uitte vandaag harde kritiek op Gillis.



EXTRA GELD VOOR LERAAR ACHTERSTANDSSCHOOL | Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende twee schooljaren meer geld. Zo moet het voor hen aantrekkelijker zijn om op deze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te werken. ‘Eindelijk erkenning’, verzuchten scholen zelf, onder meer in Arnhem. Lees meer.



TROUWALBUM MAAKT BIJZONDERE REIS | Snuffelend tussen oude spullen trof Thea Wesseling (63) bij een kringloopwinkel in Westervoort een fotoalbum aan van een onbekend bruidspaar. Wie zijn deze mensen? Deze week kwam de zoektocht na anderhalf jaar tot een goed einde. Lees meer.

Volledig scherm Het trouwalbum dat werd gevonden in de kringloop in Westervoort bleek van de ouders van Fred van den Broek. © Jan Ruland van den Brink

SPOOKHUIS WORDT DROOMHUIS | De meest besproken woning van Angeren gaat tegen de vlakte. De nieuwe eigenaars van de bouwval aan de Zahnstraat hopen in 2023 een moderne woning met binnentuin te betrekken. ,,Wij willen hier onze droom verwezenlijken”, zegt Gerda Baars uit Arnhem. Lees hun verhaal.



WÉÉR EEN AUTO TEGEN SJAAKS BOERDERIJ | Opnieuw ging het zaterdagavond mis aan de Meulunterseweg, in het buitengebied van Lunteren. Een automobilist knalde met hoge vaart tegen de boerderij van Sjaak Lemmers. De bewoner kijkt er niet eens meer van op. In de bocht waaraan zijn huis ligt, is het maandelijks raak. ,,Ik ben gestopt met tellen.”



ZAAK-MALLORCA | De politie heeft vanochtend twee 18-jarige Hilversummers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca op 14 juli. Beiden worden verdacht van poging tot doodslag en openlijk geweld in een horecagelegenheid. Als gevolg van het geweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond.



OUD-EIGENAAR GELREDOME MOET ZIJN HUIS UIT | De gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser en zijn vrouw, Patricia, moeten hun kapitale villa in Gorssel binnenkort vrijwel zeker verlaten. Het Gerechtshof van Arnhem oordeelde in april al dat curator Eric Looijen het huis mag verkopen. ,,Ik verwacht dit najaar een verkoopbord in de voortuin te zetten.’’ Vissers bedrijf Eurocommerce was tot het faillissement in 2012 eigenaar van veel vastgoed in Arnhem, waaronder stadion GelreDome.

