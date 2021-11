Nieuws gemist? Afscheid Simon Kistemaker en wintersport met de dag onzekerder

TeruglezenIs het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 29 november.

Delen per e-mail

WINTERSPORT Skiën in de kerstvakantie wordt met de dag onzekerder. Oostenrijk vreest andermaal miljarden euro’s minder omzet zonder wintersporters. ‘Boek alleen met een goede annuleringsmogelijkheid.’

QUARANTAINE-VLUCHT? Het stel uit Spanje dat de quarantaine zou zijn ontvlucht, heeft naar eigen zeggen niks verkeerds gedaan. Ze werden zondag op Schiphol aangehouden, omdat ze mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid vormden na een positieve test tijdens hun tussenstop uit Zuid-Afrika.

KISTEMAKER Met een erehaag en bengaals vuur hebben supporters van De Graafschap maandagmiddag Simon Kistemaker begeleid op zijn laatste gang. Zo’n 150 fans hadden de tocht vanuit de Achterhoek naar Heemskerk gemaakt.

Die-hard Graafschap-supporter Maarten Hagelstein liep een paar meter voor de begrafenisstoet uit en droeg daarbij een enorme blauwwitte Graafschap-vlag.

Volledig scherm © Olaf Kraak

HUISFEESTJES Als de kroegen dicht zijn, gaan jongeren achter gesloten deuren verder. Afgelopen weekend vonden zeker tientallen huisfeesten plaats in Amsterdam. ,,Grote kans dat ik vind dat dit volgende week niet meer kan.”

POLITIEMOL Afluisterapparatuur die de politie stiekem plaatste in de auto van de Tielse politiemol Mehmet A. heeft de meeste van zijn klanten de das omgedaan. De rechters vinden bewezen dat vijf van de zeven verdachten politie-informatie van de agent kregen.

De hoogste straf, negen maanden cel, is voor de 28-jarige oud-Tielenaar Anass el K. Volgens de rechter had hij een coördinerende rol en werkte hij als een soort informatiemakelaar: andere criminelen konden via hem politie-informatie kopen. Daarom probeerde hij de ‘mol’ voor zichzelf te houden.

WOONGROEP De negen bewoners van het Thomashuis in Terborg, een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking, zitten in quarantaine vanwege corona. ,,Dit is heel sneu voor de bewoners. Dit krijg je niet uitgelegd”, zegt Ivo Gijsberts, die samen met zijn vrouw Ellen het huis runt.

,,We hebben Sinterklaas al verzet”, zegt Gijsberts. ,,Ik vrees dat we hier nog wel even mee bezig zijn.”

Het Thomashuis bleef eigenlijk verschoond van corona sinds de pandemie uitbrak in Nederland. ‘20 maanden hebben we het Corona-spook uit ons Thomashuis in Terborg gehouden. Nu heeft het toch een kiertje gevonden om binnen te komen’, staat er op de Facebookpagina van de woongroep