Nieuws gemist? Afscheid van Peter R. de Vries en dit peperdure Nijmeegse penthouse kost 8,5 miljoen

DUURSTE APPARTEMENT Luxe wonen met uitzicht op de Waal en de verre omtrek van Nijmegen? Het penthouse van het complex de Lunet aan de Kaapstander in Nijmegen staat te koop voor 8,5 miljoen. Daarmee is het een van de duurste appartementen van Nederland. Dan heb je ook wat: negen kamers, vijf badkamers, woonoppervlak van 650 vierkante meter en een dakterras van 239 vierkante meter en vier parkeerplaatsen.

Volledig scherm De woontoren van het penthouse. © Rutger Van Der Zalm

DRAMA MET KART Een onschuldig ritje in een kart is afgelopen weekend in het Gelderse dorpje Lunteren uitgelopen op een ‘nachtmerrie van onbegrijpelijke omvang’. Dat zegt de vader van de 14-jarige jongen die het off-road voertuig bestuurde. Door een aanrijding met een bestelbus kwam zijn beste vriendje Sven om het leven. Hij zat achterop. ,,Het verdriet is ondraaglijk voor de vele mensen die hierbij zijn betrokken”, schrijft de vader in een openbaar relaas op Facebook.

AFSCHEID VAN PETER R. DE VRIES Duizenden mensen zijn naar Amsterdam gekomen om Peter R. de Vries een laatste eer te bewijzen. Voor Koninklijk Theater Carré stond vanochtend al een rij van meer dan een halve kilometer. Mensen konden tot 20.00 uur afscheid nemen van de doodgeschoten misdaadjournalist. Ook in de regio werd De Vries herdacht, zoals in Veenendaal en Doetinchem.

Volledig scherm Rijen bij het afscheid an misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carre. © Brunopress

REVALIDATIE NA ZWAAR ONGELUK Op zaterdag 29 mei was Nour Azarkane uit Veenendaal betrokken bij een zwaar ongeval. Al fietsend kwam het 14-jarige jeugdlid van voetbalvereniging VRC in botsing met een automobilist. Na zes weken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis werkt de tiener sinds deze week in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht verder aan zijn herstel. ,,De familie wil alle mensen hartelijk danken voor de lieve berichten. Het geeft Nour het gevoel dat hij er niet alleen voor staat.”

MOOISTE TRUCK VAN NEDERLAND Trucker Johan Folmer uit Kesteren rijdt deze week ‘undercover’ met een gehuurde vrachtwagen door het land. De reden: zijn diepdonkerblauwe Scania S25 staat bij het poetsbedrijf in Renswoude. Die moet spic en span staan te glimmen. Zaterdag doet hij namelijk mee aan de verkiezing Mooiste Truck van Nederland. ,,Als kind vond ik het al prachtig al die fraai gespoten trucks met glimmende onderdelen in het jaarboek te bekijken.”

Volledig scherm johan Folmer uit Kesteren doet met zijn truck mee aan " Truckstar, Mooiste Truck van Nederland 2021' © Herman Stöver

HOND BIJNA VERDRONKEN Ze dacht even dat Pebbel voor haar ogen zou verdrinken. En dat door zo’n stomme rattenval in de Raam. ‘Waar zijn de waarschuwingsborden’, vraagt hondenbaasje Dominique uit Grave zich af. ,,Ineens hoorde ik hem piepen en huilen.”

ZWEMBAD VAN BIERKRATTEN Wat kun je doen met 250 lege bierkratten? Nou, een zwembad bouwen, dacht een groep vrienden uit Westerhoven. Het was hard werken, maar inmiddels is het bad klaar voor gebruik. ,,We gaan er volop van genieten.”https://www.gelderlander.nl/binnenland/een-zwembad-van-bierkratten-met-een-glijbaan-elf-vrienden-maakten-het-gewoon~a0bb6540/

Volledig scherm Een vriendengroep uit Westerhoven heeft een zwembad gebouwd van 250 lege bierkratten. © Sem Wijnhoven/DCI Media

SCHOPPARTIJ MALLORCA De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke schoppartij op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam, wil dat de zaak in Nederland voor de rechter komt. Dit omdat zowel daders als slachtoffers Nederlanders zijn. Maar hij weet bovendien dat de straffen in Spanje voor dit soort delicten aanzienlijk hoger kunnen uitvallen dan in Nederland.