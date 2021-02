Nieuws gemist? Afspraak maken bij GGD was bijna onmogelijk; na glibberen en glijden komt lente eraan

Een storing bij de GGD zorgt er voor dat mensen geen afspraak kunnen maken voor een vaccinatie. De storing komt bovenop aanhoudende problemen met het plannen van het vaccineren. De GGD adviseert mensen die een afspraak willen maken voor een inenting om dinsdag terug te bellen. Waardoor de storing wordt veroorzaakt, is niet bekend. Overigens liet de GGD later op de dag weten dat niet een storing maar overbelasting het probleem veroorzaakte.

Het kon spekglad zijn op lokale wegen en stoepen. Het KNMI kondigde daarom ‘code rood’ af vanwege mogelijke ijzel. Op veel plaatsen in Nederland blijven basisscholen en de kinderopvang vandaag uit voorzorg dicht vanwege de gladheid. De GGD heeft besloten op veel plekken de test- en vaccinatielocaties tot 12.00 uur gesloten te houden. Qua ongelukken viel het gelukkig mee. En er is goed nieuws voor iedereen die het inmiddels wel gehad heeft met de sneeuw en kou: er komt een omslag aan. Zondag kan het zelfs tot 18 graden worden en is er flink wat zon. ,,Het zal lenteachtig aanvoelen”, zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Inval bij illegaal carnavalsfeest in Groesbeekse loods. De politie heeft dit weekend een eind gemaakt aan een groot illegaal carnavalsfeest in Groesbeek. Na een melding van geluidsoverlast vielen agenten in de nacht van zaterdag op zondag een loods binnen aan de Cranenburgsestraat. Binnen troffen ze tientallen aangeschoten feestvierders. En niet alleen in Groesbeek werd opgetreden tegen illegale feestjes.

Volledig scherm Zondag werd in Groesbeek, ondanks de coronabeperkingen, een mini-optocht gehouden. © Joop Verstraaten

De politie weet eindelijk wie de achtergelaten gehandicapte jongen is. De identiteit van de gehandicapte jongeman die in de ijskoude nacht van dinsdag op woensdag vorige week in Rijswijk werd achtergelaten, is bekend. De jongen kan niet praten en zich niet bewegen en tot vandaag tastten de politie en instanties in het duister over wie de jongen is. ,,Hij ligt nog in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed”, zegt een woordvoerder van politie-eenheid Den Haag.

Volledig scherm De politie onderzoekt door wie de man daar is neergezet en hoe hij in Rijswijk is terecht gekomen. De man kan zich namelijk niet zelfstandig verplaatsen. © Politie Rijswijk

De politie heeft de afgelopen week 7383 avondklokboetes uitgedeeld. Iets meer dan een week eerder, toen het aantal op 6959 bekeuringen lag. Je leest er alles over in ons liveblog.

Duitse jagers doden ‘probleemwolf’ niet ver van Nederlandse grens. Voor het eerst in meer dan honderd jaar is in Duitsland een wolf afgeschoten die boerderijdieren zou hebben gedood. Het gaat om een vrouwtjeswolf uit een roedel die sinds 2018 al zo’n vijfhonderd schapen doodde. Jagers schoten het dier in de nacht van woensdag op donderdag dood.

Coronavaccins worden nog lukraak besteld. Door gebrekkig toezicht van de inspectie en het RIVM zijn vaccins ingespoten bij personeelsleden van meerdere zorginstellingen, die nog niet aan de beurt waren. Ook heeft een zelfstandige arts tientallen Pfizer-BioNTech-vaccins besteld en deze thuis in de koelkast bewaard. Dat is volgens het RIVM ook ‘absoluut niet de bedoeling’.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.