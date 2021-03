Nieuws gemist? Afval rapen populaire bezigheidstherapie in coronatijd en duizend smoelen op de Vijverberg

ENFANT TERRIBLE Het ging een tijdje goed, maar vrijdag liet Vitesse-sterspeler Riechedly Bazoer zich weer eens van zijn slechtste kant zien. Coach Thomas Letsch heeft hem na misdragingen op de training disciplinair geschorst. En dat nog wel voor de belangrijke wedstrijd tegen AZ. Enzo Cornelisse startte tegen de club uit Alkmaar in de basis en deed dat zeker niet onverdienstelijk. Toch kreeg hij in de slotfase een rode kaart. Het was even hectisch, maar uiteindelijk wonnen de Arnhemmers met 2-1 en deden goede zaken in de strijd om Europees voetbal.

Volledig scherm Enzo Cornelisse, de vervanger van Bazoer, verlaat het veld na zijn rode kaart. © Pro Shots / Paul Meima

ESTHER OUWEHAND In de reeks van gesprekken die De Gelderlander voert met de lijsttrekkers van de politieke partijen, was vandaag Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de beurt. Haar meest opmerkelijke uitspraak (of misschien ook niet)? Ze wil alle dierentuinen, waaronder ook Ouwehands Dierenpark in Rhenen, sluiten. ,,Ik vind het echt een hele rare gedachte dat panda’s in China op het vliegtuig worden gezet naar Nederland om ze hier zo ver te krijgen dat ze nageslacht produceren’’, zegt ze in het Arnhemse Posttheater. ,,Is dat echt om deze diersoort verder te helpen of stiekem voor het vermaak van de mens? Ik denk het laatste.’’

RAVAGE Een botsing tussen een tractor en een auto heeft voor een flinke ravage gezorgd op de Eerlandsestraat in Azewijn. De voertuigen liepen flinke schade op, maar de inzittenden raakten niet gewond. Het ging mis toen een automobilist de tractor voor hem inhaalde. De bestuurder van dit landbouwvoertuig wilde op dat moment afslaan. De auto zag hij over het hoofd. Met als gevolg een botsing.

Volledig scherm De tractor raakte flink beschadigd. © News United

AFVAL RAPEN Je moet toch wat, nu we al maanden in een lockdown zitten, we geen bezoek mogen ontvangen en niet naar winkels en kroegen kunnen. Ineens zijn we allemaal ‘gekke Henkies’ die met een grijpstok de troep van een ander uit de berm hengelen. Het aantal zwerfvuilrapers stijgt explosief in coronatijd. ,,Een paar uurtjes rapen is een fijne manier om je hoofd leeg te maken.” Drie afvalrapers leggen uit waarom zij de rommel opruimen.

Volledig scherm Anouk de Her houdt van opruimen van andermans rommel daarvoor wordt ze dan ook beloond. Per volle afvalzak krijgt ze een klein bedrag. Foto: Ed van Alem © Ed van Alem

SMOEL OP DE STOEL Doetinchemse Suze Meek is 25 jaar en lijdt aan borstkanker. ,,Ik heb 16 chemokuren gehad en een operatie. Een tweede komt eraan’’, zegt de fanatieke Graafschap-supporter. Om daar geruststellend aan toe te voegen: ,,Het komt allemaal goed, hoor. Ik ben in wezen nu al kankervrij.’’ Een foto van Suze prijkt vandaag op een stoeltje in vak 31 van de Roodbergentribune in stadion De Vijverberg. Te midden van de gezichten van collega’s van het bedrijf Canon, waar ze communicatie en marketing doet. Uit solidariteit met de jonge Doetinchemse, in het kader van de sponsoractie Smoel op de Stoel. Ten bate van KWF Kankerbestrijding.

Volledig scherm Suze Meek naast haar foto op de tribune van de Vijverberg. © Theo Kock