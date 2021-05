Nieuws gemist? Ajax pakt officieel de landstitel en vogels omgekomen bij woningbrand in Ede

AGENTE MARJOLEIN ZAG HOE MEISJE ZELFMOORD PLEEGDE | ‘Je neemt een verschrikkelijke beslissing. Ik weet niet eens meer wat ik schreeuwde. Ik draai me om en zie je stil op de grond liggen.’ Politieagente Marjolein uit Zwolle zag voor haar eigen ogen hoe een meisje een einde aan haar leven maakte . Ze wil daarom het taboe over praten over gevoelens van zelfdoding doorbreken.

AJAX VIERT 35STE KAMPIOENSCHAP MET FANS | Het was al even duidelijk, maar sinds vandaag is het officieel: Ajax is kampioen. De 4-0 overwinning op FC Emmen was het laatste zetje dat de Amsterdamse club nodig had. De kampioenswedstrijd vond plaats in een lege ArenA, maar de fans lieten zich niet tegenhouden en verzamelden zich massaal op het plein bij het stadion. De spelers en staf van Ajax lieten ze niet in de kou staan, want op het bordes vierden ze samen het kampioenschap. Dat daarbij niet alle coronaregels werden opgevolgd? Tsja...