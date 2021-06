Nieuws gemist? Al 25.000 hardrijders beboet bij trajectcontrole en Cillessen mist EK door coronabesmetting

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 1 juni.

ONGELUKKENGOLF IN REGIO | Plots vonden in de voorbije dagen tal van verkeersongelukken plaats in de regio. Moeten we na een lange lockdown wennen aan de drukte op de weg, die naar verwachting alleen maar toeneemt? Zou kunnen, maar verkeersinstanties wijzen vooral op het eerste échte mooie weer van 2021. Er zijn daardoor meer mensen op de weg.

INLEVERACTIE WAPENS | De eerste dag van de inleveractie van wapens in Arnhem heeft een rijke oogst opgeleverd. Geweren uit de Tweede Wereldoorlog, een samoeraizwaard, een machete, diverse messen, een gaspistool, een luchtdrukpistool en een alarmpistool behoorden tot de buit die de Arnhemse politie ontving van bewoners van de stad.

Volledig scherm De oogst van de inleveractie voor wapens in Arnhem. © Politie

ROZENDAAL AL 14 DAGEN CORONAVRIJ | Voor het eerst in lange tijd zijn er gemeenten waar al twee weken geen enkele coronabesmetting is geregistreerd. Het kleine Rozendaal is samen met Schiermonnikoog zo het lichtend voorbeeld voor de rest van het land. Daar staat tegenover dat het aantal besmettingen in de gemeente Neder-Betuwe relatief hoog blijft. De vaccinatiebereidheid ligt in die gemeente, die tot de Biblebelt behoort, relatief laag.

GEEN TEST NODIG VOOR DUITSE TANKBEURT | Wie voor een tankbeurt of verse Duitse broodjes even de grens oversteekt, hoeft bij terugkomst in Nederland ook geen negatieve coronatest te kunnen tonen. Vanwege nieuwe inreisregels vanuit Den Haag die vanaf vandaag gelden, is daar enige verwarring over ontstaan. Het ministerie voor Volksgezondheid schepte vandaag duidelijkheid: mensen die korter dan 12 uur in een hoogrisicogebied als Duitsland zijn geweest hoeven geen coronatest te ondergaan.

Volledig scherm Nederlandse auto's in de rij voor een tankstation in Duitsland. Voor een tankbeurt bij de Oosterburen is GEEN negatieve coronatest nodig, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid. © ANP

25.000 SNELHEIDSBOETES | In de eerste vier maanden van 2021 zijn door de trajectcontrole op de Pleijroute in Arnhem bijna 25.000 hardrijders bekeurd. Daarmee staat de N325 bovenaan in het lijstje met boetes op provinciale wegen. In de landelijke top tien van trajectcontroles staat de drukke verbinding op de zevende stek. De provincie Gelderland, wegbeheerder van de N325, hoopte dat met het inzetten van het controlesysteem de gemiddelde snelheid omlaag zou gaan.

ZEEAREND GEVLOGEN | Waar is de majestueuze zeearend van Gerard van den Brink uit Lunteren gebleven? Zijn Amerikaanse zeearend van acht jaar oud is vermist sinds hij afgelopen donderdag niet terugkeerde bij zijn eigenaar. Van den Brink, die met zijn bedrijf De Valk Roofvogels workshops geeft met roofvogels, is ongerust. ,,Ik ben bang dat er wat is gebeurd. Ik heb al het hele stuk tot Ede gelopen om er zeker van te zijn dat hij daar niet tegenaan is gebotst.”

Volledig scherm Hertog, een Amerikaanse zeearend van De Valk Roofvogels, in stadion GelreDome in Arnhem tijdens een wedstrijd van Vitesse. Dit is niet de vermiste zeearend, foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP © Hollandse Hoogte / ANP

‘WETGEVING VERZONNEN’ | Nijmegenaar Danny M. (42) en zijn bedrijf Ennetcom zijn ‘vermorzeld’ door Justitie in de ‘verzengende drang’ om zo veel mogelijk e-mails van vermeende criminelen te lezen. Van een eerlijk proces is geen sprake. Dat bepleiten M.’s advocaten Inez Weski en Susanne Boersma dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam. Volgens Weski is er in het proces tegen haar cliënt wetgeving verzonnen en werd er door het OM van alles bijgehaald om Danny M. als crimineel af te schilderen. M.'s advocaten eisen vrijspraak.

STEEP DOOR EK CILLESSEN | Jasper Cillessen zal niet met het Nederlands elftal deelnemen aan het Europees Kampioenschap voetbal, dat volgende week vrijdag begint. De 32-jarige Groesbeekse doelman van Valencia testte vorige week positief op het coronavirus en kreeg vandaag van Bondscoach Frank de Boer te horen dat hij niet is opgenomen in de definitieve selectielijst, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd. AZ-keeper Marco Bizot is opgeroepen als zijn vervanger.