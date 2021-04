Nieuws Gemist? Alarm over slagkracht GGD en waarom het zo stinkt in Ede-Zuid (podcast)

ALARM OVER SLAGKRACHT GGD Er is uitgebreid gewaarschuwd dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) niet klaar zouden zijn voor een pandemie, maar daar is niets mee gedaan. Door een falende GGD kon corona zich verder verspreiden in Nederland.

ONDERDAK RUINERWOLD-GEZIN Een Veluwse gemeente heeft zich over het ‘Ruinerwold-gezin’ ontfermd. De gemeente betaalt de huur van het huis waarin de jongste (maar meerderjarige) kinderen sinds juli vorig jaar wonen en vader Gerrit Jan van D. na zijn vrijlating is ingetrokken. Waarom en hoe doet de gemeente dit?

Volledig scherm Documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold © BNNVARA

WAAROM HET STINKT IN EDE-ZUID Het afvoeren en in de Nederrijn bij Wageningen lozen van vervuild Edes grondwater is een ‘second best’ oplossing. Ter plekke schoonmaken is beter. De beschikbare techniek is nu alleen niet goed genoeg. Maar elke vijf jaar wordt bekeken of dat wél het geval is. Luister hieronder naar de podcast.

Volledig scherm De schoorsteen van de voormalige Enka-fabriek, midden in de wijk in Ede-Zuid. © BOEi

CRYSTAL METHLABS STEEDS PROFESSIONELER Na wiet en xtc is Nederland hard op weg wereldwijd hofleverancier te worden van synthetische drugs, zoals crystal meth. De zeer verslavende drug kent in Nederland nauwelijks gebruikers, maar wordt mondiaal geëxporteerd. Oost-Europa, Australië, Zuidoost-Azië en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste afzetmarkten. Bekijk hieronder een uitlegvideo over crystal meth.

VADER VERLOOR ZOON Gemeenten in Oost-Brabant komen binnenkort met een campagne om jonge mensen te wijzen op de gevaren van drugsgebruik. Guido van Oorschot uit Boxmeer juicht dit toe. Voor zijn zoon Dennis komt de campagne te laat. Die maakte een einde aan zijn leven. ‘Dodelijk gif xtc vrat aan hem’, zegt zijn vader, die nog dagelijks de pijn ervaart van het verlies.

Volledig scherm Guido van Oorschot verloor zijn zoon Dennis. © Ed van Alem

UITZWAAIEN SPELERSBUS Naar schatting duizenden Arnhemse voetbalsupporters hebben de spelersbus van Vitesse bij stadion GelreDome uitgezwaaid. De bus is vertrokken richting Rotterdam. Daar vindt zondag, in de Kuip, vanaf 18.00 uur de finale plaats tegen Ajax.

BIJNA VERDUBBELD AANTAL CORONABESMETTINGEN In vier gemeenten in de regio is het aantal coronabesmettingen de afgelopen week fors toegenomen. Het gaat om Doetinchem, West Maas en Waal, Doesburg en Berkelland. Ook het hoge aantal gevallen in West Betuwe blijft zorgelijk.