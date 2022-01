Nieuws gemist? Ali B legt al zijn werkzaamheden neer en Nederlandse nagelstyliste overlijdt na billenoperatie

MARCO BORSATO | De herinneringen aan de grote successen die Marco Borsato vierde in GelreDome zijn weg. Zijn tegels in de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Arnhemse stadion zijn verwijderd, op een plaquette ter ere van ‘25 uitverkochte shows in GelreDome’ is de naam van de zanger met zwart plastic afgeplakt.

ONTSLAGEN | Ziekenhuis Bernhoven in Uden verkeert in zwaar weer en kan alleen overleven door te gaan samenwerken met een groter ziekenhuis in de regio. Ook moeten er 100 tot 120 mensen ontslagen worden, vooral bij niet-patiënt gebonden afdelingen. Financieel staat het ziekenhuis er zeer slecht voor, onder meer het CWZ in Nijmegen is in beeld voor nauwe samenwerking.

FILMPJE GAAT VIRAAL | Een hartverwarmend videofragment vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Een man die daar al lange tijd op de intensive care-afdeling ligt, zag een langgekoesterde wens in vervulling gaan: even spelen op de piano in de hal van het ziekenhuis.

BOOS-AFLEVERING | Ali B legt al zijn werkzaamheden als artiest, ondernemer en partner binnen Spec, het managementbureau van hem en zijn vrouw, voorlopig neer. Dat is te lezen in een statement van Spec op Instagram. De aanleiding is de Boos-aflevering van Tim Hofman die afgelopen donderdag verscheen. In deze aflevering wordt Ali beschuldigd van verkrachting.

BILLENOPERATIE | Een Nederlandse nagelstyliste is maandag overleden aan de gevolgen van een omstreden operatie in Turkije, bevestigen bronnen rond de ingreep aan deze site. Het zou gaan om de zogenaamde Braziliaanse billenlift, een beruchte operatie waarbij de chirurg eigen vet van de patiënt overbrengt naar de bil om zo een rondere, vollere achterkant te krijgen.

HOFSTADGROEP | Soumaya Sahla legt haar functie als deradicaliserings-expert neer bij de VVD. Dat laat zij weten in een verklaring. Als voormalig en veroordeeld lid van de terroristische organisatie Hofstadgroep adviseerde ze sinds 2011 de VVD, nadat zij zelf het moslimfundamentalisme had afgezworen.

BEKERTOERNOOI | De KNVB schrapt het bekertoernooi voor amateurvoetballers om meer ruimte te hebben om de competities uit te spelen. Het is al de derde keer op rij sinds de corona-beperkingen dat het bekertoernooi niet wordt afgemaakt.

HORECA EN CULTUUR | Nederland heropende, vandaag mochten onder meer horeca, theater en bioscopen weer open. Dat lieten Shanna en Michael de Jonge zich geen twee keer zeggen. Ze gingen voor een brunch naar café De Blonde Pater in Nijmegen. ,,We zitten midden in een verbouwing, de kinderen zijn naar school en we hadden een uurtje over dus we dachten: we gaan er even op uit.”

PAKKETJE | Ben je lekker mee: zie je de bezorger van jouw pakketje in de straat rijden, maar krijg je een melding dat je ‘niet thuis’ was. Het overkwam Alphenaar Erwin Philips. Hij vermoedt een akkoordje met winkels die DHL-pakketjes aannemen.

BONY | Spandoeken van boze supporters, stewards die hem buiten het bereik van de pers houden: het was een bewogen eerste training voor Wilfried Bony bij NEC. De mogelijke komst van de 33-jarige oud-spits van Vitesse zorgt voor flink wat commotie in Nijmegen.

